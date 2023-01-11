李炘頤毋須Stanley資助服裝費 郭嘉駿花10萬掃靚衫等升值

193與Alina談到節目搞造型師選拔，安排10名參賽者替不同藝人嘉賓變裝，預告有藝人嘉賓為要取捨服裝而爆喊，Alina說：「拍攝中途我感染了新冠病毒，錯失見擔任嘉賓的明星偶像機會。」193最開心聽到參賽者分享豐富的造型經驗，「我好欣賞音樂人黃偉文（Wyman）的衣著品味，早前曾私訊向他示愛，講出受對方感染愛上一個時裝品牌，由於品牌快將結束，我花了逾10萬掃貨儲靚衫，靚衫有升值潛力，聽講以前有件衫由幾千美元升至10萬美元」。

193自爆曾釀「時裝車禍」

193自爆早前拍MV向節目參賽者借私伙衫，以及為MV女主角鄭裕玲造飾品，並不完全為「自肥」，「我想幫參賽者找工作機會入行做造型師，希望讓時裝界變得更蓬勃」。他也提議ERROR隊友梁業（肥仔）靠時裝增高，「其實他著闊腳褲，加對增高鞋就可以」。193未敢批評其他藝人，自嘲年少時曾製造過「時裝車禍」，「我戴過貨車帽、木框與白框眼鏡，著過爛牛仔褲，以前覺得好潮」。

193回憶做時裝行業時，曾為取折扣而加盟某間大公司，結果用盡全份糧買衫兼倒貼，「我買太多衣物，部分要放入倉儲存，家裏還有個鞋山，每日最花時間搵鞋，有些鞋發霉都不捨得丟，有一對儲了10年、鞋底碎晒，我幾心痛。有些未著過的會轉贈爸爸，他好開心著潮鞋，但我見到會覺得奇怪」。

Alina跟男友爭地盤擺鞋

Alina經歷過與別人撞貴衫，從此只會買平衫，較喜歡買靚鞋，透露早前去日本旅行，花費過10萬置裝，買到差點破產，所以要多接工作幫補，問到會不會叫男友邱士縉（Stanley）資助？她笑說：「不會，最煩惱是跟他爭鞋櫃，家裏有幅鞋牆，每人佔一半，但他想侵佔我，我會偷偷丟他的鞋。」

記者：鍾一虹