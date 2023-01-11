Haters圍攻 當街被粗言辱罵 肥媽懶理閒言 自信「活得比你好」

記者：唐嘉晞

攝影：劉永銳

育有6子女的肥媽數數手指，稱「大家庭」有各色人種，「中國、英國、印度、巴基斯坦、韓國、葡萄牙與菲律賓」。排第一至五的子女皆已婚，另一半有不同國籍，目前只有46歲的孻仔未結婚；她的媳婦與女兒都好生得，共有17個孫仔女，其中大孫女29歲兼已為人母，現在有兩個曾孫，四代同堂，一家31口。不過在香港陪伴肥媽身邊的只有孻仔，他負責幫母親拍片做網上直播。

被人依靠是福氣

「養兒一百歲，長憂九十九」是肥媽生活寫照，因為子女與孫兒皆在外地，她每3個月便會預備各人所需的物資寄到不同地方，包括湯包、涼茶、杯麵、保濟丸、辣椒醬等，最近還增添各地都在搶購的必理痛。肥媽體諒子女收入各異，自願幫補雜費，「愈讀得書多掙錢愈少，做生意可能會掙多些，孫兒的學費與課外活動開支就由我呢個『老嘢』補貼。其實仔女都話唔需要我幫手，但見佢哋要供樓又要負擔生活費，有個孫想讀醫科，但佢爸爸唔贊成，因為要讀7年時間兼學費貴。我就同個孫講：『讀啦！』咁就要負責幫補學費，我掙的錢就是要照顧我的孫兒」。

肥媽的工作推動力還有每月供孫子女的保險費，每個孫與曾孫出世，便為他們買保險，滿18歲便有一筆錢可以選擇繼續升學或他們想另有發揮，這個阿嫲、外婆唔易做，「我唔覺得辛苦，要我乜都唔使做，哪裏來推動力，我70歲還這樣有活力，可以周圍去工作。我覺得這是福氣，家人還依靠我，我覺得自己好叻」。

兒女在外國落地生根，享受家庭樂的肥媽過往最重視每年一度的大集會，一家人投票選出集合地點，有時美國、英國，或選中間點，疫情前他們在泰國集合玩了幾星期。丈夫Rick過身前，肥媽會跟老公巡迴探孫，媳婦與女婿也極歡迎他們到訪。回憶開心日子，肥媽笑說：「我跟Rick就做賓仔賓妹，幫他們清潔與執拾屋企。有時他們想吃乾炒牛河、蘿蔔糕，我會去唐人街搵河粉與蘿蔔，只要他們喜歡吃。」

強調蝕半億無作大

肥媽年輕時做苦力養子女，加入樂壇後出唱片、開演唱會又拍戲，後來轉揸鑊鏟一樣煮出彩虹。提到當年在內地投資損手離場，近日被爆早幾年炒股票蝕5000萬，她帶笑說：「咪重新嚟過囉，人生充滿希望，除非自己放棄。」肥媽原定2016年的30周年演唱會後退休，因輸了半億積蓄取消退休計劃，並將於1月27至28日假紅館舉行《肥媽面對面》演唱會，又準備巡迴演出，目的地是子女的所在地，她笑說：「有免費機票又有零用錢畀我啲孫，巡迴探孫之旅，歌酬有得商量。」

提到她炒燶股，有財經專欄作家質疑肥媽誇大為演唱會造勢，稱她炒燶的股票是已除牌的德普科技（3823），當時肥媽以3000萬酬勞擔任代言人。向肥媽求證有關消息，她說：「知有人質疑我係咪蝕咁多錢，難道我要給你出示證據？我講的是事實，代言費外自己另加投資，代言費都係我的錢。我話畀人知賺5000萬就好聽啫，你覺得輸5000萬話畀人知好聽咩？因為輸錢唔退休好聽咩？我只有說唔退休代表我身體好仲捱得，我真係咁諗。我繼續工作，這3年有幾多人有錢賺？我成70歲開YouTube、facebook又賺到喎，還可以津貼我啲孫。」

為幫人多管閒事

肥媽的言論不時成網上熱話，惹來不少Haters，面對攻擊，她自有處理方法，「佢攻擊我咪唔好睇囉，有人叫我全家死，唔通我聽佢講全家死咩？有時去街市，好多粉絲見到我都好開心，大家似朋友。叫聲肥媽，我會打招呼，叫肥X我就聽唔到，不會理睬。通常這情况不用我出聲，附近的粉絲會開口鬧嗰啲『死仔』。鬧我？冇所謂，那些人對我唔好，一定活得不及我開心，妒忌我」。肥媽本着別人對她好，自己要對人更好，包括不認識的人。

自認天生八婆的肥媽說：「我看見別人有不妥當會忍不住出聲，見到人面色差會分享滋補湯水，皮膚病嚴重我又會睇下點幫忙。」肥媽還分享了一個小故事，透露有次陪黑妹（李麗霞）拜神，在廟內見到一個男人帶着小朋友求神，她看到那孩子不郁動，不懂說話，她關心問究竟，原來小朋友出世便有問題，媽媽失蹤了，父親做司機送貨，每日放孩子在車上一起開工。肥媽不忍心孩子的狀况，介紹了中醫師給對方，醫師還答應贈醫施藥，最近她接到小孩父親的電話，稱小朋友大有進步，懂自己吃飯，還會叫爸爸，她感動到喊。在疫情期間，肥媽不時在港九新界安排派飯，知道一個飯盒對基層多重要，她從不現身，只是盡自己能力。

難捨100分亡夫

肥媽的第二任丈夫Rick因癌症2020年過世，她說曾擁有一個100分的老公，不會再揀一個只有99分的男人，決定只專注愛子女與孫兒。提起相處21年的Rick，雖然對方離開了，但肥媽仍覺丈夫在身邊，「我晚晚都同佢傾偈，有時在家找不到東西發忟憎，叫佢幫我搵，轉頭要找的東西就在眼前……」說時難掩對亡夫的思念。

場地提供：福晉薈

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