【開箱】《賭命為王》 崔岷植演繹韓版《新哥傳奇》

200億韓圜製作費

《賭命為王》由《犯罪都巿》姜允成自編自導，《原罪犯》影帝崔岷植、《回答吧！1988》李東輝、《我的出走日記》孫錫九及《魷魚遊戲》許城泰等合演。全劇16集分為兩季推出，目前已公開頭5集，預計下月推出第2季。新劇去年2月開鏡，其間在菲律賓實地取景3個月，有傳製作費高達200億韓圜（約1.25億港元）。

故事講述車武湜（崔岷植飾）立志成為賭場大亨，卻因連串不幸事件，跌入人生谷底，但他絕不妥協，冒着失去所有的風險，賭上自己性命，重返屬於自己的戰場，奪回失去一切。劇集以倒敘方式展開，在菲律賓生活多年的韓國人車武湜，在當地經營賭場，事業一帆風順之際，突然捲入謀殺案，被當地國際刑警拘捕。

電腦特技助主角回春

接着回憶車武湜少年時代，他生於貧窮家庭，父親是流氓，經常出入監獄，母兼父職維持生計。自恃有小聰明的車武湜，兒時暫住孤兒院，長大後遇上民運示威活動，被指涉及暴動而入獄，出獄後因留有案底而無法當兵，獲安排加入特種部隊，負責監視朝鮮。其後透過朋友介紹，開始在韓國經營「賭場酒吧」，賺到人生第一桶金，卻因稅局追查而逃到菲律賓。車武湯在當地賭場輸到身無分文，幸獲賭場管理人閔石駿（金洪發飾）賞識，聘請他做營業代理，自此生意愈做愈大，成為菲律賓黑白兩道都認識的賭場大亨。

《賭命為王》最大賣點當然是主角崔岷植，相隔25年再次演出電視劇，也是他首度接拍影視串流平台作品。崔岷植扮演車武湜性格時而粗魯兇狠，時而敦厚忠實，每當遇上不公平事，他都絕不退讓，但當面對金錢利益，就會卑躬屈膝。崔岷植的沉實演技，令角色更具魅力。劇中崔岷植由30歲演到50多歲，部分場面要靠電腦特技「回春」，不僅外表要年輕化，聲線也經過特別處理。

解構賭業富獵奇色彩

新劇充滿剛陽味，女角變成「花瓶」陪襯，例如李東輝扮演崔岷植的左右手，許成泰飾演的徐泰錫，受過崔岷植恩惠，但為人充滿野心，想踩着對方上位。扮演韓國刑警吳承勳的孫錫久，等到第5集才登場，專門調查居住菲律賓的韓國人所犯罪行。

劇集另一看點是解構賭場營運方式，劇中提到韓國經營賭場屬於違法，車武湜的「賭場酒吧」處於灰色地帶，營業場所只需持有餐飲酒牌，顧客在店內以高價買酒及用餐，便可換取籌碼玩啤牌；劇情亦提及他在菲律賓賭場，如何透過拉攏賭客抽佣。另外，車武湜引誘富豪賭博，讓對方以數千元「小賭怡情」，逐漸豪賭數百萬「亂性」，繼而向賭場借錢，藉以令對方養成習慣，因他深信賭錢的一方，終有一日會輸掉全副身家，頗有警世意味。