楊紫瓊膺美國國家影評學會最佳女主角 史匹堡贏導演獎 影帝新人齊頌讚

繼上周舉行美國棕櫚泉國際電影節後，現年60歲的楊紫瓊再憑《奇異女俠玩救宇宙》榮登美國國家影評學會最佳女主角寶座，大會請來《我的超豪男友》亞裔拍檔奧卡菲娜（Awkwafina）負責頒獎，兩人趁機敘舊。楊紫瓊致謝時表示，在過去50年來，她是首位亞裔演員獲此殊榮，「還記得我從香港到荷李活發展，突然間變成『少數民族』，在這裏我看不見亞裔演員，工作人員甚至連內地、日本或韓國在哪裏都搞不清楚」。如今演技終獲肯定，難怪如此感觸。

湯告魯斯（Tom Cruise）監製兼主演《壯志凌雲：獨行俠》獲頒最佳電影，金像大導史匹堡以個人成長經歷及成為導演前故事為藍本的《法貝曼：造夢大師》，捧走最佳導演獎，同片演員基比拿貝亦贏得最佳新人；哥連費路（Colin Farrell）憑黑色喜劇《伊尼舍林的女妖》（The Banshees of Inisherin）當影帝，該片兼奪最佳原創劇本，片中與哥連有不少對手戲的班頓基臣（Brendan Gleeson）奪得最佳男配角，橫掃3獎成為大贏家。

大會請來《西城故事》女星亞莉安娜黛博斯（Ariana DeBose）負責介紹史匹堡出場，她憶述當日在美甲店收到導演來電，邀請她拍攝《西》片一刻，興奮到「體內血液同時湧到腦部和雙腳」，又大讚對方貴為金像導演，但說話謙虛且有紳士風度，令她畢生難忘。憑《法貝曼：造夢大師》獲頒新人獎的基比拿貝，上台致謝時更激動，他感謝史匹堡提攜之恩：「感覺就似欠你很多（恩情），不知怎樣才能全部償還。」

哥連費路睇《E.T》最愉快

就連跟史匹堡無關的哥連費路，獲頒影帝亦刻意提到對方的影響力，他說：「童年時首次到戲院欣賞《E.T外星人》，是我人生最愉快的經驗，甚至比我的孩子出世尤甚。」當史匹堡親自上台領取最佳導演獎時，全場起立鼓掌，以示尊重。他致謝時開玩笑說擔任導演多年，他跟台前幕後的關係就似指揮家與演奏者一樣，直至拍攝《法貝曼：造夢大師》，當他和編劇東尼古舒拿（Tony Kushner）開會討論故事內容時，「首次意識到自己在沒有航空母艦、巨型恐龍或者機械鯊魚的掩護下，幾乎不懂拍戲的滋味」。