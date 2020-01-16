配音員變排舞師 無綫為誤植文字資訊發道歉聲明 陳山聰咀妻慶祝 江美儀粉絲高呼「世一」

記者：陳釗、林祖傑

攝影：鍾偉茵、劉永銳

前晚頒獎禮緬懷及致敬環節，向去年離世的演藝行業人士致敬，播出無綫資深配音員朱子聰照片時，誤植「資深排舞師」，有網民認為製作人員沒發現錯誤，給人欠誠意及尊重感覺。昨午無綫發道歉聲明：「就昨（前）晚《萬千星輝頒獎典禮2022》，期間『緬懷及致敬環節』，文字資訊上出現的錯誤，本台對此等錯誤感到非常抱歉，在此向已故資深配音員朱子聰先生的家人作出真誠道歉。本台承諾加強檢討製作流程細節，確保日後不會出現此等錯誤。」

陳山聰憑《金宵大廈2》首奪視帝，受訪稱以為是林敏驄得獎，領獎時腦海一片空白，緊張來不及反應。他多謝10多年來幫助過他的人，現在是步向成功，仍需努力，今後拍更多好劇集及演得更好報答支持過他的人。又感謝太太Apple給他幸福家庭，讓他無後顧之憂努力拼搏。頒獎禮結束後，獲粉絲送香檳及蛋糕，陳山聰說：「多謝你哋每一位。」之後趕回家跟老婆慶祝，在社交網分享齊拿獎座及咀嘴視頻，非常恩愛。

江美儀不介意被笑似「烏雞」

江美儀坦言沒想過得獎，一心以為不是鮑起靜就是陳煒，始終陳煒是無綫「親生女」。被林敏驄取笑打扮似「烏雞」？她笑言不會嬲。會否遺憾林敏驄失落視帝？她說︰「佢好似話不要這個獎。我都要多謝佢，如果不是《下流上車族》搵到佢演，就不會有這個效果。多謝佢與其他演員成就我攞獎，不是一個人功勞。」粉絲在門外悉心佈置慶祝場地，送花、氣球及開香檳，有男粉絲高呼「美儀世一」，逗得她好開心。

樊亦敏望獎項陸續有來

周嘉洛、樊亦敏獲頒「最受歡迎電視男、女角色」。周嘉洛表示好驚喜，珍惜以後所有機會。可擔心有質疑聲音？他說︰「我相信絕對會有，我會繼續盡心盡力做好，希望不令大家失望。」樊亦敏得獎感意外及開心，多謝公司上下給予機會，有《愛‧回家之開心速遞》團隊配合，才令她的角色跑出。今次是她演戲第一個獎，希望陸續有來。

陳瀅獲贈「最靚女主角」獎座

劉佩玥憑《美麗戰場》奪大馬視后，受訪時感動眼濕濕說意想不到，這個獎好感動感恩。是否多謝緋聞男友周志文？她說：「都多謝，他都是我朋友。」

陳瀅獲逾20名粉絲舉燈牌支持，送上自製「最靚女主角」獎，上面有她及3隻愛犬的紙板公仔。她說背後有好多疼惜她的粉絲，不知如何報答，會繼續努力。她最失望是攞不到「最佳衣著」，覺得自己條裙幾好，其他獎沒有信心，但憑《痞子殿下》攞到組合獎好開心。

頒獎禮最高收視29.4點

根據CSM媒介研究及YOUBORA收視資料數據顯示，前晚頒獎禮的跨平台直播收視，最高29.4點，跟上周同時段相比升8.1點，成為收視榜首節目。

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