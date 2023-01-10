新冠康復 腦霧未改善 張敬軒6月演唱會計劃加場

自責防疫意識放鬆

軒仔昨日精神奕奕現身，表示確診後有日發高燒，高達40度，曾一度想入院，幸病徵話走就走，退燒後好似沒事，完全無喉嚨痛，主要是流鼻水及無力，過程持續8日，康復才有咳。他表示由於防疫措施放寬，大家意識和心態上都放鬆，「上次31名舞蹈員全部戴口罩跳舞，今次沒有；上次我甚少行近觀眾，今次有行近收禮物，都無諗過點樣惹到」。

軒仔續道：「完騷後有人掟公仔上台給我，亦有很多年紀很小的粉絲山長水遠來到送公仔給我。我有個原則，無論獎座或別人送的禮物，覺得留低是不應該的，做不出任由擺在台上，遲些叫工作人員攞，送嗰個都不開心，買公仔都不少錢，咪去攞囉！阿媽見到，當晚即刻致電來鬧我。」他稱曾是李玟與雲妮侯斯頓的粉絲，試過去機場等偶像，寫過信給李玟，再等對方致電給他，「我做過粉絲這角色，很明白的」。

向受影響觀眾致歉

軒仔稱確診當晚徹夜難眠，「過去3年開過3次演唱會，次次都是這樣。好多前輩因確診也取消開騷，覺得這是疫情給我們的歷練，無論準備幾好，要睇個天安排，好多時要睇行得幾遠，就盡量行」。他稱延至6月開騷因遷就舞蹈員、樂隊及場地檔期，亦因BLACKPINK來港開騷租用了部分設備，「還有5場，如無意外會加場，會選擇將原定開騷前綵排日子用來加場，因粉絲好緊張，話好憎尾場，到時會有新歌單及歌衫。原本2023年沒開騷計劃，所以我會覺得塞翁失馬、焉知非福。選擇6月開騷，另一原因是諮詢過呼吸系統專科醫生，給我的意見是到了夏天病毒沒這麼嚴重。我好想同今次受影響的觀眾講聲對唔住，也希望歌迷會見諒」。

記者：林祖傑