【開箱】《白蓮會2》 誰是死者結局揭盅 評價勝上季

新角色兩對夫妻與爺孫三代

《白蓮會》首季故事發生在夏威夷的度假酒店，劇集甫開始已告訴觀衆，有主要角色死亡，之後再於6集內容交代來龍去脈，增添追看興趣。根據身兼此劇導演、監製及編劇的《完美巨聲幫3》米克韋（Mike White）所言，第1季主題是錢，續集有關性，故事背景也由北美轉到意大利西西里島的度假酒店。上季唯一出現在續集的角色，只有《窺視者》珍妮花古烈治（Jennifer Coolidge）扮演的富婆Tanya及搭上她的酒店住客Greg（鍾基利斯飾）。第2季中酒店職員和顧客的衝突也減少，酒店經理Valentina處事一絲不苟，卻是未出櫃的女同志，暗戀同事Isabella。Tanya帶同助理Portia來到西西里度假，準備會合在當地的丈夫Greg過浪漫假期，怎料Greg怪責Tanya與Portia同行；Tanya怕丈夫責備，又希望有需要時Portia能幫忙，於是命令對方不能離開房間。

第2季新加盟的兩組酒店顧客角色，分別是大學同學Cameron與Ethan，前者任職投資經理，Ethan則是科技界新貴Ethan，兩人分別攜眷Daphne和Harper同行。Daphne是家庭主婦，平時主力照顧年幼子女；任職律師的Harper不喜Cameron態度趾高氣揚，亦認為他與Daphne不時放閃，作狀而虛偽。但Harper跟Ethan結婚幾年無所出，感情亦愈趨冷淡。

Bert、Dominic及Albie祖孫三代到西西里島尋根，本來Dominic太太及女兒同行，不過患有性上癮的他，起行前再因出軌問題激嬲妻女。他抵達西西里後死性不改，晚上約當地妓女Lucia上房，後者的好友Mia則追尋歌星夢，並引起酒吧琴手Giuseppe的注意。Albie則邂逅Portia，並生好感。

跟上季開首已公開有命案發生不同，今季要到最後一集才會揭盅誰是死者，卻不失追看意欲，主要因為各角色的轉折較上季描繪得深刻。Cameron夫婦真的如表面般恩愛？Harper由最初諸多不滿，向Ethan抱怨Cameron的缺點，到後來懷疑Ethan出軌，之後再反轉過來，讓Ethan誤會她跟Cameron有染，都是連場心理攻防戰。

男人風流是否基因遺傳，編劇藉Dominic祖孫三代的遭遇表達了某些觀點；講述三人到訪《教父II》的拍攝場景，話題卻觸動了Albie神經，認為該片的父權意識不尊重女性，暗代母親責備爸爸。Dominic卻不時跟父親Bert爭論到底何謂恩愛夫妻，Dominic印象中Bert過往也跟女人胡混，令母親傷心，Bert卻否認稱太太深愛他。Albie則跟父親劃清界線，認為自己不會走他的老路，編導卻安排清純乖巧的Albie接二連三被女人欺騙。

宣布開拍第3季或移師亞洲取景

《白蓮會2》演出陣容不遜上季；珍妮花古烈治扮演富婆Tanya繼續神神化化，演繹癲喪一面相當盡情。扮演Harper的《娃鬼回魂：魅來世界》奧比帕沙（Aubrey Plaza），有份主演剛上映的《伙星行動 : 扭計特攻》之外，她另一新片《Emily the Criminal》亦大獲影評人讚賞，是值得留意的名字。飾演Ethan的福田知盛（Will Sharpe）是英日混血兒，演出過Netflix劇集《義理/恥》，他同時是編劇及導演，曾執導班尼狄甘巴貝治（Benedict Cumberbatch）主演的《路易斯韋恩的迷幻貓世界》，相當多才多藝。《分歧者》男星迪奧占士（Theo James）飾演Cameron，劇中一幕疑似露下體的戲分，更成為觀衆熱話。至於扮演爺爺Bert的梅利阿伯拉罕（F. Murray Abraham）是資深演員，拍過《莫扎特傳》等經典電影。

《白蓮會》早前宣布開拍第3季，監製米克韋表示或會探討死亡和東方信仰文化，期待到完全不一樣的地方取景，有望把故事搬到亞洲的度假酒店。不知道第2季的角色會否延續，還是全新的角色登場？值得留意。