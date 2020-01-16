MAMAMOO香港開騷 演繹代表作掀全晚高潮

MAMAMOO成員頌樂、玟星、輝人和華莎前晚演唱近3小時，換上多個造型，還苦練廣東話跟香港樂迷溝通。個唱中段，大會播出由MAMAMOO聲演的動畫短片，據悉頌樂創作故事，講述「MOO MOO神」與4名少女的生活。頌樂稱看見粉絲睇得開心，她特別感動，又透露會創作新一集故事，請大家期待。

演唱會另一亮點是4女互唱對方的個人單曲；頌樂演唱輝人的《Water Color》，華莎唱玟星的《Eclipse》，輝人演唱頌樂的《Honey》，最後則由玟星演繹華莎的《Twit》，各自表現出不一樣的風格，帶給粉絲驚喜。個唱尾聲MAMAMOO一口氣唱出多首代表作，包括《Egotistic》、《Gogobebe》及《Starry Night》等，將現場氣氛推至高峰。

頌樂最後表示不會忘記香港粉絲；輝人稱香港樂迷十分熱情，下次來港會學好廣東話。華莎表示得悉巡唱香港站門票火速售罄，心情很激動。玟星則大讚粉絲的歡呼聲充滿愛，承諾會再來港演出。

記者：蘇珮欣

攝影：林祖傑