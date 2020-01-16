「年度歌手」PSY率全場跳馬舞 IVE奪串流音樂大獎 BTS金唱片大獎六連霸

文：蘇珮欣

金唱片大獎頒獎禮前晚在泰國曼谷舉行，由《請輸入關鍵詞》女星李多熙、男歌手成始璄、2PM泰籍成員Nichkhun及《上流寄生族》女星朴素丹擔任司儀。頒獎禮早年曾在日本、馬來西亞及內地舉行，今屆是相隔8年再次於海外頒獎，也是新冠疫情爆發以來，相隔3年再次招待現場觀眾，吸引3.5萬名粉絲捧場。

男團Enhypen、NCT Dream、NCT 127、NCT、Blackpink、Seventeen、Stray Kids及BTS分別贏得最佳專輯，BTS更憑《Proof》拿下至高榮譽大獎，該專輯去年總銷量330萬張，可謂實至名歸。BTS連續第6年獲金唱片大獎，J-Hope是隊中唯一代表出席頒獎禮領獎；他表示製作《Proof》時回想過去10年BTS每張專輯、每首歌曲，對他來說也很珍貴，因為這是他與Army（BTS粉絲暱稱）之間的故事。他透露啓程往泰國前夕，除了正服兵役的Jin外，J-Hope與5名隊友聚在一起飲酒，由於不齊人，感覺不夠幸福，希望BTS成員能早日重聚。

串流音樂方面，8首最佳歌曲分別是NewJeans《Attention》、林英雄《我們的藍調時光》、IVE《Love Dive》、MeloMance成員金珉碩的《醉後告白》、(G)I-DLE《Tom Boy》、朴載範《Ganadara》、PSY《That That》及BigBang《Still Life》；其中女團IVE憑《Love Dive》拿下至高榮譽大獎及新人獎，可惜成員安宥真、Liz及Leeseo確診新冠病毒缺席頒獎禮，僅剩張元英、Rei及Gaeul代表領獎。她們表示出道日子尚短卻拿下大獎，感到非常幸福，同時也非常不安，但會抱着不畏懼的心情，繼續努力前進。

PSY前晚除奪得最佳歌曲外，還拿下年度歌手大獎；他表示去年推出的新專輯，是相隔多年的新作，每次製作專輯皆心情激動，但也感到很大負擔，現在結果理想，終放下心頭大石，開心一番。他特別點名感謝跟他合唱《That That》的BTS成員Suga。PSY前晚即場演繹得獎歌外，還獻唱代表作《江南Style》，帶動在場歌手及觀衆一起跳「馬舞」，掀起全晚高潮。

宋仲基認愛後首露面

另外，大會邀請《財閥家的小兒子》宋仲基及《衣袖紅鑲邊》俊昊擔任頒獎嘉賓，分別頒發專輯及串流音樂的至高榮譽大獎。早前公開戀情的宋仲基，未有談及女友兼英國息影女星姬蒂桑德斯（Katy Louise Saunders），但稱《財》劇獲觀眾喜愛而感到高興。