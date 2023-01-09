陳凱琳第3胎佗得辛苦 鄭嘉穎預告獎勵老婆

暫未考慮北上開工

香港與內地通關，嘉穎表示一直有內地工作接洽，但現時永遠屋企第一位，不想與小朋友的關係疏離，「有得必有失，我之前在港拍無綫劇《星空下的仁醫》，收工後回家小朋友已睡覺，見到他們卻沒時間相處，試過返到屋企兩個仔不太睬我，叫都只是望一眼，有心碎感覺。除非劇本或角色很值得，這世都不再遇到，我就去」。他說採取開放政策，跟任何一家電視台合作都無所謂，最重要劇本和角色。問到今屆視帝看好誰？嘉穎稱因忙湊仔未有時間留意。

籲馬國明趁早生仔

談到「鐵馬兄弟」馬國明與女友湯洛雯訂婚，嘉穎恭喜對方，並笑說：「啱喇，咁大個仔是時候，他都就快入『五』，入『五』好結婚了。我跟他說有仔趁早生，始終我們的戰鬥力每日下降，小朋友的戰鬥力每日提升。」至於唐詩詠未有着落，嘉穎表示最緊要找到適合自己的，千萬不要夾硬來，遇到適合先結婚，不要為結而結。

記者：陳釗