獲「萬千光輝演藝大獎」 曾勵珍：無綫沒打不贏的仗

【明報專訊】無綫助理總經理（戲劇製作）曾勵珍（珍姐）獲「萬千光輝演藝大獎」，總經理曾志偉負責頒獎，稱珍姐地位超然，出名有霸氣，好多人聽到她的名已很驚。珍姐服務無綫逾50年，最初擔任助理編導（PA），晉升導演，之後再成為監製，共監製逾百部劇集，當中處境劇佔大多數，培育過不少演藝巨星。珍姐獲知得獎時一臉難以置信及眼濕濕，她監製的《愛‧回家之開心速遞》一眾演員由劉丹率領上台祝賀，全體演員站立拍掌。珍姐哽咽說：「開會時得獎者明明是另一個人名。我好開心過去多年，在無綫做到鍾意又享受的工作。多謝團隊，只要大家齊心，無綫是沒有打不贏的仗！」她哭着多謝父母，稱保持心靜態度繼續工作，希望公司上下一心做好節目，未來發展更強大、優秀及有影響力。