《下流上車族》獲最佳劇集連掃3獎 陳山聰首奪視帝 江美儀爆喊封視后

記者：陳釗、林祖傑

攝影：鍾偉茵、劉永銳

賽前大熱陳山聰擊敗勁敵林敏驄，憑《金宵大廈2》奪視帝，激動說好感恩，在人生馬拉松中最困難不是面對失敗，而是如何在失敗中企起身，要跟10多年來幫過他的人講，終於可以踏出成功一步。山聰多謝曾在最失敗時幫過他的曾志偉、曾勵珍及樂易玲。林敏驄未能奪視帝，但開心《下流上車族》獲「最佳劇集」，領獎時先宣傳3月兩場演唱會，然後恭喜出爐視帝陳山聰。他說︰「個人嘅榮辱好小事，識我嘅梗係攞終極大獎！」他對能參演《下》劇感驕傲。

江美儀憑《下流上車族》首登視后寶座，她激動爆喊，說沒想過會攞獎，以為自己不是「親生女」不會攞到這個獎，多謝無綫，並對陳煒說：「我哋好爭氣啊！」

周嘉洛成最年輕藝員獲男角色獎

27歲周嘉洛成為最年輕「最受歡迎電視男角色」得主，他多謝所有鍾意、欣賞及投他一票的人，縱使這刻他拿這個獎未必好穩陣，但應承會證明給大家看，做得更加好及演好戲。51歲樊亦敏獲「最受歡迎電視女角色」感驚喜，多謝曾勵珍一直沒有放棄她，給好多機會及栽培，現在大家都叫她「三太」。

劉佩玥奪「馬來西亞女主角」超激動

劉佩玥失落「女飛躍」，但憑《美麗戰場》奪「馬來西亞最喜愛TVB女主角」，領獎時顯得難以置信，激動多謝曾勵珍、樂易玲，由她入行開始到現在鬧及讚，不是放在腦內，是記在心，帶住繼續行落去。陳展鵬憑《超能使者》奪「馬來西亞最喜愛TVB男主角」，第三度獲此獎，多謝爸爸照顧患病媽媽，以及老婆單文柔給他可愛女兒。《超能使者》還獲「馬來西亞最喜愛TVB電視劇集」。

鄧智堅蔣家旻成最佳男女配角

蔣家旻憑《美麗戰場》「反骨琪」一角首奪「最佳女配角」，稱很多人覺得她行得比其他人慢，但她在訓練班出來，望着好多師兄師姐一步一腳印，行出自己的成就，令她明白堅持的可貴。她受訪時表示因被太多人看好，兩日前緊張心情忐忑、失眠、胃口差，直至得獎才放鬆。她追夢16年，下個目標一級一級來，想試做女主角的滋味。《下流上車族》鄧智堅爆冷獲「最佳男配角」，他聽到得獎愕然及眼泛淚光。他受訪說能夠首次提名男配角就攞獎，感喜出望外。

「飛躍進步男、女藝員」得主分別是吳偉豪及郭柏妍。吳偉豪表示入行7年，可以有資格在頒獎台上獲此獎，是身邊有好多惜他的人。父親吳大強在台下表現興奮，吳偉豪感謝父母，說他們湊大4個衰仔不容易。

郭柏妍首度提名即獲獎，《下流上車族》中「媽咪」江美儀與她相擁及眼濕濕。郭柏妍講感言時眼泛淚光兼激動口震。

JW贏歌曲獎兼最受歡迎電視拍檔

王灝兒（JW）除憑《白色強人II》歌曲《Wish》奪「最受歡迎電視歌曲」外，還如願跟《痞子殿下》周嘉洛、陳瀅、朱敏瀚、張頴康贏得「最受歡迎電視拍檔」。無綫總經理曾志偉與錢嘉樂、阮兆祥等主持的《開心無敵獎門人》獲「最佳綜藝節目」。

（萬千星輝頒獎典禮2022）