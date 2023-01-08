伍仲衡開騷當眾向女友求婚 全場恭賀 蕭正楠黃翠如合唱贏掌聲

區永權一家四口曬溫馨

區永權與11歲幼子Ambrose父子檔上陣，兒子打鼓伴奏，展現默契。他們又為長子Aidan慶祝12歲生日，區太捧出蛋糕，一家四口溫馨合照。蕭正楠唱《小小大人物》時憶起亡父，強忍眼淚哽咽說，知道爸爸這晚有來看騷，同時感謝台下支持的母親。蕭正楠老婆黃翠如跟好姊妹連詩雅、陳自瑤組成SPY（Shiga、Priscilla、Yoyo）任嘉賓，合唱《美少女戰士》，但翠如被取笑是「伊館魔音」。之後夫妻檔合唱《A Whole New World》，獲觀眾掌聲鼓勵。

伍仲衡深情獻唱包辦曲、詞、編、監的歌《你是我最精彩的旋律》，並拿出鑽戒落台向女友Ida跪地求婚，後者喜極而泣應承，伍仲衡為Ida戴上戒指後叫觀眾稱呼「伍太」，全場以熱烈掌聲恭賀。

唱《誰可改變》悼念顧嘉煇

「安歌」時屏幕播出伍仲衡與日前離世的音樂大師顧嘉煇相處片段，伍仲衡表示接到對方離世噩耗非常難過，當年受對方啟發展開創作之路，視為偶像，亦師亦友。之後3人合唱顧嘉煇作品《誰可改變》，伍仲衡邊彈琴邊喊住唱，兩拍檔上前安慰。騷後伍仲衡表示當眾求婚感覺夢幻又浪漫，笑稱沒有騎劫個騷，亦沒有「焗」女友答應。蕭正楠感謝老婆黃翠如，明知唱歌是她最弱項，也肯豁出去上台表演。如何答謝老婆？他笑說新一年可考慮生小朋友。

記者：林蘊兒

攝影：鍾偉茵

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