Alan Walker亞博騷遲出場惹不滿 嘉賓MIRROR壓軸跳唱掀高潮

【明報專訊】國際頂級DJ及音樂製作人Alan Walker,前晚於亞洲國際博覽館舉行《Alan Walker Walkerverse The Tour》香港站,邀請男團MIRROR與「DJ Hello Kitty」擔任表演嘉賓。雖然Alan Walker來港拍攝的《Sing Me To Sleep》MV有破億點擊率,單曲《Faded》亦紅遍全球,但入座率未見爆滿,中排現大量空位,開騷前,後排觀眾一度湧上前霸位,被工作人員驅趕返回原座。