不敢搵鄭裕玲客串 黃子華：佢搶晒我鏡點算

子華：10年內不會做導演

《毒舌大狀》年三十（21日）上映，子華對票房不緊張，「無嘢決定我人生未來，一部戲啫」。林保怡認為子華身經百戰，看好《毒》片票房超越《飯戲攻心》，坐9000萬望1億。問黃子華若票房達標如何慶祝？他笑言會開拍另一部電影來慶祝。他說：「《阿凡達》香港票房已破1億，我有時覺得港產片和西片票房仍有距離，希望有部港產片可以達標打破局面，吐氣揚眉，愈早愈好。」對於會否再執導演筒？他表示10年內都不會，現在有很多有才華的新導演，看他們的劇本已很開心，自己一年拍了兩部好作品，真是行運。

提到鄭裕玲（Do姐）為另一部賀歲片《超神經械劫案下》客串聲演，子華跟Do姐這對《男親女愛》CP打對台。子華說：「是嗎？早知搵她客串，演律師一定勝任。不過我不會給她過來客串，搶晒我鏡點算；她開工要好準時，好大壓力，明明準時都以為自己不準時，不過都習慣了。罕有露面的林保怡透露之前因疫情，多留家煮飯，下月會接拍新片。

王丹妮感恩入圍爭最佳新演員

王丹妮憑《梅艷芳》角逐《亞洲電影大獎》最佳新演員，稱完全沒想過可入圍，電影上映已一段時間，還有提名很感恩。對手有《孩子轉運站》李知恩（IU），她表示很喜歡IU，很有才華，唱歌、演戲都好好，是對方的粉絲。會否慶祝？她說：「再做好些才請自己吃餐華麗晚餐。」

廖子妤表示去年在金像獎跟王丹妮分別獲獎，之後各有各忙，至今仍未相約食飯慶祝。她稱得獎後多了商演及廣告，目前忙拍電影及為舞台劇綵排。

記者：柯美

攝影：鍾偉茵

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