開箱：《雲妮侯斯頓：與愛共舞》 重塑樂壇天后光輝時刻

雲妮侯斯頓來自音樂家庭,自小在教堂獻唱,母親Cissy Houston既是福音歌手,也是行內非常著名的和音,曾為「貓王」皮禮士利等歌手獻聲;雲妮的表姊Dionne Warwick是早於1960年代已走紅英美兩地的非裔歌手。《雲妮侯斯頓:與愛共舞》以1994年美國音樂頒獎禮(AMA)開始及作結,中間勾勒她如何被發掘、走紅、結婚誕女、吸毒酗酒、醜聞纏身及企圖重新振作。2012年格林美音樂頒獎禮前夕,雲妮被發現陳屍下榻酒店的浴缸,後來裁定因心臟及吸毒等問題喪命,終年48歲。片中挑選1994年AMA開始及作結,因為該頒獎禮大概代表了其事業與人生巔峰。雲妮當晚拿了8個獎,平了「流行曲天王」米高積遜(Michael Jackson)的單晚最高紀錄;台下坐了雲妮母親Cissy、丈夫兼男歌手Bobby Brown,以及一歲多的女兒Bobbi Kristina。電影結束時觀衆都知道主角會離世,以1994年AMA作結,可見導演凱絲林蒙斯(Kasi Lemmons)想觀衆記得這名逝世快11年的樂壇天后最美好時光,所以幾乎還原整個演出。當年雲妮現場唱了《I Loves You, Porgy》、《I Am Telling You, I'm Not Going》及《I Have Nothing》等3首串燒歌,近10分鐘演出完全沒一刻停下,天籟之音與完美技巧把寬廣音域表露無遺,不少樂評人認為該次演出,天后之名她當之無愧。

傳記片少不免隱惡揚善,善的部分把雲妮侯斯頓事業上的光輝歲月一一以影像呈現,譬如跟母親在夜店演出,知道著名音樂製作人Clive Davis到訪,於是以精彩歌聲吸引對方,迅速得到唱片合約。片中描述她與Clive的關係宛如父女,兩人第一次單獨會面,Clive告訴雲妮,他不會管旗下藝人私生活,只會把最好最適合他們的音樂帶到面前。也許現已90歲的Clive是此片監製之一,所以片中兩人一直互相尊重,當雲妮有難,總伸出援手,婉言相勸。反對南非種族隔離政策的雲妮,1988年曼德拉仍在囚,她舉行歐洲巡迴演唱會期間,專程到倫敦出席了祝賀曼德拉70歲大壽的演唱會,這一幕在片中重現。

當然片中也少不了雲妮於1991年美式足球超級碗決賽唱國歌的一幕,其時美軍出戰波斯灣,她演繹的國歌熱血澎湃,推出單曲十分暢銷,瞬間賣出過百萬張。片中亦提到雲妮首次參演電影,伙拍《與狼共舞》奇雲高士拿(Kevin Costner)演出《護花傾情》(The Bodyguard)。她其實演回自己,扮演樂壇天王巨星,收到死亡恐嚇,於是聘專業保鑣護駕,其間互生情愫。電影遭劣評,但票房大賣,原聲大碟亦售出超過4500萬張;奇雲提議她片中翻唱Dolly Parton的《I Will Always Love You》,遠勝原作,也成為雲妮歌唱生涯中的大熱歌曲。

同性戀人佔戲頗重

至於雲妮侯斯頓的醜聞,諸如跟父親的惡劣關係、與Bobby Brown爭執及婚姻破裂,以及如何沉淪毒海、演出失場等,片中沒有避開,只是比例上不及讚賞的部分多。一直傳與雲妮有同性戀情的助手兼創意總監Robyn Crawford,在片中亦佔戲頗重,似乎回應了雲妮身故後,Robyn在2019年出版回憶錄,證實了兩人的戀情。

此片跟《波希米亞狂想曲:搖滾傳說》一樣,扮演雲妮侯斯頓的《馬克白夫人的誘惑》娜奧美艾奇(Naomi Ackie)只是咪嘴演出,跟雲妮無論外形與身材亦不大相似,純靠衣飾和化妝搭夠,不過她的台風跟足。飾演Clive Davis的《焦點追擊》史丹利杜茨(Stanley Tucci),同樣形不像,卻演得神似,不愧為多產的綠葉演員。

上映日期:1月5日