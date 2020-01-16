《法貝曼》史匹堡BAFTA電影導演獎出局 湯告魯斯有望角逐影帝

BAFTA前日公開24個獎項的初選名單，名著改編、講述一戰慘烈戰事的《西線無戰事》暫時成績最好，角逐最佳非英語電影、導演及改編劇本等15個獎項。講述一對好友決裂後發生連串事故的黑色喜劇《伊尼舍林的女妖》（The Banshees of Inisherin），角逐最佳電影、導演、男主角等14項提名緊隨其後。楊紫瓊主演的《奇異女俠玩救宇宙》及講述「貓王」皮禮士利（Elvis Presley）生平的《貓王》各打入初選名單的12獎項候選之列。《Aftersun》、《巴比倫：星聲追夢荷里活》（Babylon）、《Tar》及《壯志凌雲：獨行俠》各獲8項提名殿後。

《奇異女俠玩救宇宙》在初選名單躋身最佳導演、女主角及男女配角等8個界別，卻無緣角逐最佳電影。最佳導演初選名單共有16個名額，《分手的決心》除有份爭最佳非英語電影及原創劇本，朴贊郁亦榜上有名。史匹堡自編自導的《法貝曼：造夢大師》在最佳電影及導演皆落選，只能入圍原創劇本、選角及佈景設計，幸好女主角米雪威廉絲（Michelle Williams）在初選名單有份爭影后。

湯告魯斯繼1991年《生於七月四日》後，相隔31年憑《壯志凌雲：獨行俠》再度躋身最佳男主角最後十強，有機會跟《貓王》奧斯汀畢拿（Austin Butler）、《上流落水狗》哈里斯狄更遜（Harris Dickinson）、《伊尼舍林的女妖》哥連費路（Colin Farrell）、《虛無》丹尼爾卡魯亞（Daniel Kaluuya）等角逐影帝。

《壯志凌雲2》去年英票房冠軍

另一方面，根據英國票房網站Comscore統計去年成績，《壯志凌雲：獨行俠》繼稱霸美國票房榜後，去年在英國亦進帳8360萬英鎊，成為當地冠軍。第2至10位順次為《阿凡達：水之道》、動畫《迷你兵團2》、《奇異博士2：失控多元宇宙》、《蝙蝠俠》、《雷神奇俠4：愛與雷霆》、《侏羅紀世界：統治霸權》、《黑豹2：瓦干達萬歲》、動畫《星夢動物園2》及《貓王》。據報英國及愛爾蘭去年總票房9.78億英鎊，比2021年上升超過六成，Comscore以此估算2024年電影市道可完全復常。