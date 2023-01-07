《怪奇物語》18歲諾亞舒納出櫃 抖音拍片公開性取向 家人朋友表示早知情

剛於去年10月慶祝18歲生日的諾亞舒納，前日透過抖音拍片，穿著灰色上衣的他躺臥在牀邊，親自向粉絲公開性取向：「過去18年一直躲在櫃裏擔驚受怕，終於向家人和朋友表示我是同性戀者的時候，他們卻說早已知道。」又說出櫃一事，並非想像般嚴重，似在鼓勵其他年輕人勇於表達自己。不少粉絲留言表示支持，亦有人讚他勇敢。

劇中角色亦是同志

去年7月當《怪奇物語4》上架後，諾亞舒納接受外媒訪問，提到他扮演角色的性取向，他首次承認Will是同性戀者，「由第1季至今，編劇一直都有提示，隨着角色年紀漸長，事情變得愈來愈明顯」，又爆料指Will最愛並非美莉布朗（Millie Bobby Brown）飾演實驗室少女Eleven，而是她的男朋友、芬禾夫赫特（Finn Wolfhard）飾演Mike。

《怪奇物語4》其中一段故事講述Eleven為了重獲超能力而留在秘密基地受訓，男友Mike（芬禾夫赫特飾）及知己Will（諾亞舒納飾）穿州過省尋找她，編劇刻意誤導觀眾以為Will因暗戀女方而緊張不已，事實卻是他心儀的另有其人。諾亞舒納前日在抖音留言：「我跟Will的相似程度，比我想像還要多。」

三角戀成下季焦點

童星出身的諾亞舒納，曾經參演史匹堡（Steven Spielberg）執導《換諜者》，又為《史諾比：花生漫畫大電影》配音，直至主演《怪奇物語》為全球影迷熟悉，並憑Will角色贏得人民選擇大獎最受歡迎男主角，此劇亦帶挈全體演員獲美國演員公會（SAG）頒發最佳整體演出獎。

隨着諾亞舒納出櫃，網民對於2024年上架的《怪奇物語》第5季、亦即最後一季劇情發展，有了新的期待，究竟Will、Mike和Eleven之間的三角戀如何收科？占美保華（Jamie Campbell Bower）扮演超能力強大的怪物威可那，誓向Eleven報復並把霍金斯鎮變成人間地獄的最後一戰，相信亦是結局焦點所在。