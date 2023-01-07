蔡瀾有興趣拍清淡節目 與年輕人對話

蔡瀾表示書迷要求寫得最多是「掂」和「福」字，新一年新開始，希望繼續貫徹性格做個開心快活人，也希望疫情再穩定及正式通關後，可以到馬來西亞及新加坡旅行，最懷念當地的福建炒麵。可會再為電視台拍節目？他說有得傾，「找我拍節目沒大問題，只是驚大家太耐沒見，一見就覺得我老了很多！如果拍清淡節目，我沒興趣講八卦新聞，反而想跟年輕人對話，討論時局、人生煩惱、不安及將來年老面對的問題，會分享人生經歷，歡迎年輕人發問，我必定暢所欲言」。

黃宇詩難忘唱顧嘉煇廣告歌

蘇玉華與黃宇詩2008年合作主持飲食節目《蔡瀾歎名菜》，與蔡瀾結緣。黃宇詩因已故爸爸黃霑，自小便認識蔡瀾，視為世叔伯，在爸爸離世後，機緣下合作拍節目，一見如故。提到音樂大師顧嘉煇離世，不少人懷念他與黃霑當年「煇黃」組合。黃宇詩表示最喜歡是他們合作的歌曲《星夜星塵》，她當年是媽咪的「華娃兒童合唱團」成員，大部分兒歌是煇哥作品，當年她唱煇哥一首煉奶廣告歌，煇哥指導及監督，很平易近人又親切。

蘇玉華喜歡看武俠劇，最難忘《兩忘煙水裡》，讚煇哥的歌每首都有不同風格，跨越時代，令人百聽不厭。

記者：林蘊兒