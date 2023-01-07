合演新編粵劇《新胡不歸》 王志良盼新火花 梁非同肩負傳承責任

記者：林祖傑

攝影：鍾偉茵

梁非同與王志良並非首次合作，當年在白雪仙90歲壽宴上，梁非同代表八和會館、王志良代表演藝學院合演折子戲《劍合釵圓》，他們均表示合作相當愉快，相隔多年，再次獲出品人暨總策劃彭美施促成合作，確是一種緣分，今次更是合作長劇目《新胡不歸》。梁非同說：「畢竟相隔多年，大家在舞台上的經驗都增長了，所以再聚頭，都期望可擦出新的火花，今次合演經典，大家都戰戰兢兢接受挑戰。」王志良同樣希望再次合作愉快，期待出來有新的火花及感覺。

藝術總監尹飛燕要求嚴格

《新胡不歸》邀得粵劇藝術家尹飛燕擔任藝術總監。面對出名嚴格的大前輩尹飛燕，可會被嚇窒？梁非同說：「燕姐唯一要求我們要做的，就是丟低劇本，要熟曲、台詞及唱詞，做足功課排戲。」王志良認為尹飛燕雖然十分嚴格，其實好好人，「想我們好才嚴格，很欣賞燕姐對藝術的想法，透過本身很細膩的表演，讓我們學習到她身上的優點，繼而在演出時能發揮出來」。

重塑芳芳寶珠角色壓力大

劇中要重塑當年蕭芳芳與陳寶珠合演的電影《七彩胡不歸》，梁非同與王志良均表示很大壓力，梁非同說：「芳芳姐是大美人，有種書卷味，加上很內斂的美及女性媚態，我一直都有看她的電影參考。」王志良亦說：「當年寶珠姐的年紀比我現在還小，才20歲出頭已演得好好，加上一雙動人眼睛，一望見她已經暈低，我很欣賞寶珠姐，是她的粉絲，她那種儒雅和瀟灑，很值得學習。」

珍惜學習機會 盼文武兼備

梁非同與王志良同是以武唱戲出道，前者稱一出道便演穆桂英，但慢慢成長後，亦很想鑽研文戲。她說：「畢竟前輩經常說文長武短，其實文戲好重要，必須要透過唱詞及演技感染觀眾，無可能打足3個鐘，但可以唱3個鐘，我一直都渴望可在文戲方面更上一層樓，演員最希望文武兼備；作為新晉演員，好珍惜跟前輩學習的機會，難得前輩將經驗、心得及演繹方法教授和示範，我要盡量吸收從而豐富藝術生命，同時亦要傳承前輩的藝術心血。」王志良說：「本身喜歡演文戲，不過自小功底較優異，腰腿功、騰跳也好好，打筋斗更攞過獎，所以從小老師都讓我學習武戲，但一直想試多些文戲。近年多了演文戲，已有些感覺，學懂文武結合。」

單身梁非同睇傳記投入情感

演文戲要將情感帶出，讓觀眾感受到，可會借助現實中的愛情入戲？王志良說：「我覺得是不同的，粵劇有自己的節奏，演出是靠即時感覺。」梁非同坦言曾拍過拖，但經驗不算豐富，她說：「我比較內向、冷靜及理性，現階段感情空白，會留意及觀察別人拍拖的情感和看人物傳記，運用別人不同的人生經歷從而感動自己，用作情感借代。」

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