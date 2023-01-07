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2023年1月7日星期六
《亞洲電影大獎》 梁朝偉問鼎影帝 湯唯撼張艾嘉林嘉欣爭影后
亞洲電影大獎部分入圍名單
賀歲片《超神經械劫案下》 鄭裕玲驚喜亮聲
COLLAR成軍一周年出新歌 蘇芷晴歸隊受重視
Angelababy與已婚歌手滑雪惹熱議
合演新編粵劇《新胡不歸》 王志良盼新火花 梁非同肩負傳承責任
演出粵劇《紫釵記》賀歲 蓋鳴暉：新一年「兔」氣揚眉
罕談與老公相識經過 楊思琦︰唔介意我是單親媽媽
劉麗萍61歲生日 麥德羅送花獻吻
蔡瀾有興趣拍清淡節目 與年輕人對話
《怪奇物語》18歲諾亞舒納出櫃 抖音拍片公開性取向 家人朋友表示早知情
楊紫瓊奪棕櫚泉國際女星獎
妻夫木聰準時回家捧自己場
玄彬兒子遺傳父母靚樣
西島秀俊新劇收視高開
【開箱】《黑暗榮耀》 宋慧喬轉戲路 不談情只雪恨
亞洲電影大獎部分入圍名單
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【明報專訊】（請看附圖）
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《亞洲電影大獎》 梁朝偉問鼎影帝 湯唯撼張艾嘉林嘉欣爭影后
亞洲電影大獎部分入圍名單
賀歲片《超神經械劫案下》 鄭裕玲驚喜亮聲
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