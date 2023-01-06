【開箱】《魔女二部曲：另一個她》 金多美李鍾碩為新人抬轎

李鍾碩畀面客串

憑韓劇《梨泰院Class》爆紅之前，金多美首次擔綱主演電影《魔女首部曲》，飾演擁有異能的人體實驗品、人稱「魔女」的具姿尹，先後贏得韓國青龍獎、大鐘獎及釜日電影獎等最佳新人。《魔女二部曲》仍然由朴勳政自編自導，主角由金多美換上新人申詩雅，加上《非常律師禹英禑》朴恩斌、《太陽的後裔》晉久、《Missing：他們存在過》徐恩秀，以及特別客串的《律戰江湖》李鍾碩，陣容比上集更強大，吸引力卻不似預期，難免令人失望。

上集講到金多美飾演具姿尹終於擺脫實驗室的魔掌，但仍要依賴藥物維生，除非找到「媽媽」並接受骨隨移植，才可獲得真正自由。然後鏡頭一轉，具姿尹搗破實驗室的同時，只有一名女孩（申詩雅飾）奇蹟生還，無名無姓的她獨自離開實驗室，在雪地漫無目的前行，直至遇上遭黑幫首領（晉久飾）綁架的濟州少女慶熙（朴恩斌飾），兩個孤獨的生命體從此結緣。

扮演金多美妹妹

慶熙喪父之後，與胞弟大吉（成侑彬飾）相依為命，暫時收留實驗室女孩，結果惹來殺身之禍。實驗室總部的高層（李鍾碩飾）、旗下殺手（徐恩秀飾）、來自上海分部的超人類等，各方勢力聚集慶熙家門，展開一場實驗室女孩爭奪戰，卻估不到後者擁有的異能竟然比具姿尹有過之而無不及，單人匹馬已把各方殺敗。最後具姿尹壓軸登場，上演姊妹相認的戲碼，究竟二人關係是敵是友？

新片長約兩小時17分鐘，前半部分拖拖拉拉，晉久為了收地而向朴恩斌一再施壓的戲分顯得冗長而無謂，申詩雅在超級市場狂吃免費試食的情節亦不見得新鮮有趣，直至最後半小時才算戲肉，申詩雅為朴恩斌姊弟報仇，以寡敵眾大開殺戒，雖然動作場面爽度十足，但因她的戰鬥力強大到「屈機」地步，觀眾根本毋須擔心，緊張氣氛難免減半。

申詩雅首次拍戲

跟金多美一樣，就讀大學戲劇電影系的申詩雅亦是透過試鏡獲得《魔女二部曲》角色，首次拍戲表現及格有餘，面對晉久一臉殺氣騰騰，跟成侑彬閒聊則變得天真可愛，笑起來更有點像全智賢，相信本片上映後，有望帶動人氣，至於星途能否跟金多美相提並論？則要看個人造化。

相比之下，金多美今集僅客串一場戲，但據韓媒報道，她已跟電影公司簽約演出《魔女三部曲》，從今集結局推斷，她在下集戲分該會加重，有望跟申詩雅攜手對付李鍾碩，至於結局出現實驗室的白總管（趙敏修飾），相信掌握所有謎底，而站在她身後的「女兒」早在上集已登場，下集是時候揭開身世秘密吧。