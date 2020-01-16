193多外號 自封「九龍灣金剛棒」 李炘頤爆男友邱士縉衣著求其

日常打扮樸實

193與Alina表示拍完節目學會工作時打扮浮誇，在衣著方面已回不到從前，但193堅持日常生活保持低調和樸實，「我平時多着贊助服裝，會戴帽和眼鏡，但仍被人認出，因身高出賣了我，尤其約肥仔（梁業）出街實被人認得，我們身形差異太大」。Alina稱愛戴首飾，會花費買飾物，加大日常開支，「以前愛衣著簡單，但現在會戴手鏈、頸鏈同戒指」。

有否幫男友MIRROR成員邱士縉（Stanley）襯衫？Alina說：「他有專業造型師，不過一齊出街時，都希望他不要穿得太hea。」193認同並說：「有日撞到Stanely去學唱歌，他著得好求其，帽也沒戴，披頭散髮，著件好霉的T恤加條棉褲。」Alina笑言已見慣，慶幸男友仍會穿運動鞋，未壞到著拖鞋出街。兩人能否接受著情侶裝？Alina接受為節日與情人著同色系衣服，193笑稱著情侶裝有點奇怪，「好似同全世界宣示主權」。

記者：鍾一虹