呂爵安生日開工好意頭 AK學踢波追女仔 衰薯嘜失敗收場

記者：鍾一虹

攝影：劉永銳

AK、Edan、Stanley與193談到《男兒當入樽》勾起很多回憶，Stanley難忘小時候與哥哥看完漫畫，變得很熱血，「兩兄弟衝落街打籃球，一齊扮赤木，媽媽叫都叫不停」。他稱小時候買漫畫好貴，一本20元都捨得花錢買，經常被母親鬧。長大後掙到錢，試過報復式消費購買周邊產品留念。

私人玩具倉放figure

AK說小時候好窮，只能跟朋友夾錢租看漫畫，直至兩年前遇上深愛的1比1櫻木花道figure，終於可以自掏腰包買下來，並說：「我有一個私人玩具倉，入面放了幾百個figure，櫻木花道是最大一件，有些朋友曾到我的玩具倉參觀。」當年是否靠打籃球追到女仔？他搖頭說：「我不是打籃球，是踢波，讀書時有心儀的女仔，但我成績不好，樣子又薯嘜，唯有靠運動吸引對方注意，但……不要提了，追不到，我不似陳仔（隊友陳卓賢）打到入港隊。」

MIRROR今晚為國際頂尖電音DJ及音樂人Alan Walker在亞博舉行的演唱會擔任表演嘉賓，AK說：「姜濤腳傷未康復，表演什麼暫時保持秘密。」

193掙到錢請家人外遊

Edan前晚農曆生日，粉絲預備了「呂腫生日快樂」搞笑祝賀橫額，又帶領全場唱生日歌為偶像賀壽，Edan感動雙手合十感謝。他開心說：「我都不知道自己的農曆生日，粉絲竟然知道，好犀利，多謝大家。」他表示西曆生日撞正年三十晚（21日），當日要工作，覺得好意頭，是開心事，「生日願望一切順利、開心健康」。

同是1月生日的193預告帶家人遊埠慶祝，他說：「好耐沒有旅行，以前在英國讀書，好想回去看看，我會先出發，父母和妹妹之後會合，現在我掙到錢可以請父母旅行，但未想好請不請妹妹，旅費好貴，她未供養過我。」是否探路準備ERROR在英國開騷？他說：「等MIRROR先去那邊開騷，帶ERROR一齊過去。」193獲粉絲送日本版電影場刊，他發現場刊好搶手，有錢未必買到，會好好珍藏。

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