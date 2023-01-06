炎明熹Cool爆拍宣傳照 郭柏妍想與羅毓儀齊奪女飛躍

炎明熹（Gigi）與王灝兒（JW）角逐「飛躍進步女藝員」，Gigi埋位拍照時迅速進入Cool爆模式。JW除以透視裝上陣外，更擺出「瞓身」甫士搶鏡。Gigi去年到內地參加音樂節目《聲生不息》打開內地市場，近日獲廣東衛視邀請登上《2023灣區春晚》舞台，網上曝光她與周柏豪同台綵排的照片。Gigi接受內地傳媒訪問，被問會否考慮到廣州讀大學？她表示有想過，現在讀中六，開始選大學。她透露想了很多間大學，廣東或廣州都有很多。她想讀時裝設計或音樂，因可能有機會幫自己設計一套服裝上台表演，或平時搭配衣服；讀音樂想掌握多些音樂上的知識。

娛樂組