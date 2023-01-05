「七八十年代港劇歌曲代表」 掀粵語流行曲熱

樂評人：編曲嚴謹如詩詞 悲壯風今絕迹

黃志華多本著作專注研究粵語歌，曾做「香港流行曲裏的中國風格旋律」研究，指顧嘉煇的旋律富特色，其音樂主題力求簡潔易記，編曲嚴謹如唐詩宋詞，一曲每段均見起承轉合，「聽起來會較精緻，令人覺得是很值得欣賞的典雅音樂」。顧嘉煇創作的電視劇主題曲《啼笑因緣》，首句「為怕哥你變咗心」（葉紹德填詞），不少人認為是經典之一，黃志華亦以此曲為例，指單單在副歌也見起承轉合，加入「離調」的感覺，為聽眾提供新鮮感，「不會兩段聽起來似一樣」。

黃志華又稱，因上世紀電視劇發展需要，顧嘉煇曾譜下不少中式旋律，「現於廣東歌幾乎已絕種」，例如武俠劇主題曲《世間始終你好》、《書劍恩仇錄》，「內容需要，曲風很壯烈或悲壯，現在不會有」。他又認為顧靈活編曲，曾以「中式小調」作曲，「可能是他創作過程發掘出來的寫法」，舉例如《做人愛自由》、《碧海青天》作品等。

顧嘉煇擅長彈鋼琴，黃志華指他亦為作曲學習其他樂器，如1960年代為電影《血手印》創作插曲《郊道》，稱不少人認為顧有參考和添加京劇元素，鑽研不同的中國民族音樂。