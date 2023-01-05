【開箱】《7美千嬌》 尋兇舊片重拍 刪除歌舞結局類同

改編奧桑舊片《8美千嬌》

《7美千嬌》改編自法國導演奧桑（Francois Ozon）廿年前贏得柏林影展銀熊獎的《8美千嬌》，2021年12月在意大利戲院放映後，相隔一年才於Netflix全球上架。新舊版本的最大分別，除了《8美千嬌》有嘉芙蓮丹露（Catherine Deneuve）及伊莎貝雨蓓（Isabelle Huppert）等法國巨星壓陣，相比之下新片主角如《導盡我阿媽》Margherita Buy或《陪妳過18次生日》Benedetta Porcaroli等都不算是港迷熟悉的意大利演員之外，更重要的是把歌舞片元素刪減掉，好讓觀眾集中精神，盡快查出殺人兇手，難怪片長不過90分鐘，可謂短小精悍。

《7美千嬌》以1950年代意大利一幢郊外大宅為背景，故事講述負笈米蘭的蘇珊娜返回老家過聖誕，赫然發現父親馬契洛倒斃牀上，背部插上利刀，明顯遭人謀殺，她跟屋內5名女性包括死者的妻子瑪格麗特、外母、小姨雅古絲提娜、么女卡媞莉娜和僕人瑪麗亞，幾乎都有殺人嫌疑；例如遺孀踢爆亡夫跟小姨眉來眼去，後者解釋這是柏拉圖式戀愛，澄清自己從未越軌；女僕自認跟主人有染；外母揭發死者生意失敗，一度覬覦她的巨額債券，結果債券不翼而飛；么女得悉老父與情婦的不倫關係；長女則向父親借錢墮胎但不遂等。

一家之主暴斃，蘇珊娜打算報警，屋內電話線卻遭切斷；瑪麗亞決定出走，又發現大閘被人上鎖。眾人叫天不應，求救無援，一口咬定這宗謀殺案是「內鬼」所為。她們一邊喝茶，一邊互揭陰私，此時情婦薇蘿妮卡大搖大擺地登堂入室，聲稱早上收到惡搞來電，胡謅馬契洛死了，她放心不下，於是上門求證，結果驚聞噩耗，究竟誰是兇手？

節奏明快 對白尖酸

有趣的是無論《7美千嬌》抑或《8美千嬌》，結局都一樣，原來兇手屬誰並不重要，疑犯隱瞞的秘密和謊言，才最令人汗顏。謎底一旦揭開，幾乎所有人都難言清白。

全片節奏明快，對白尖酸刻薄，劇情亦帶有黑色幽默，例如屋內發生命案，女士們還有心情喝茶，甚至享受聖誕大餐，更吃得津津有味，畫面充滿違和感覺之餘，角色亦充斥嫉妒、貪婪、怨恨等各種負面情緒，偏偏導演拍出愉悅的節日氣氛，最後電影出奇地「大團圓結局」，明顯是因時移世易，宣揚女性毋須再為爭奪男人而頭崩額裂，樂得為女權高漲而同奏凱歌，恐怕戲中從未露出真面目的男主人，結果只能死不瞑目。