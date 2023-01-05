未成年拍1968年《殉情記》裸露戲 七旬男女主角控電影公司性剝削

入稟狀要求索償5億美元，指2019年逝世的導演法蘭高齊費里尼，當時向李安納韋廷及奧莉花荷茜保證沒裸露場面，牀戲也只需穿著肉色衣服代替；臨近拍攝法蘭高卻懇求他倆裸露上陣，否則電影將面臨失敗。埋位時法蘭高向他們指示攝影機擺放位置，再次保證不會拍到他們裸體；入稟狀指導演不誠實，片中展現了他們的臀部及乳房，違反有關猥褻、剝削未成年人並藉此牟利的法律。兩名控方的經理人Tony Marinozzi接受美媒訪問時表示兩人當時被告知及現實發生的，是完全兩回事，「他倆相信法蘭高，16歲的演員跟從他的指示，認為他不會違反誠信。法蘭高是他們的朋友，老實說，16歲能怎樣，他們沒選擇，那時也沒有#MeToo（反性侵運動）」。根據入稟狀，李安納韋廷及奧莉花荷茜自《殉情記》55年前上映後，精神上均很痛苦，情緒亦受困擾，該片雖讓他們走紅，此後兩人在演戲方面僅取得有限成功，因此索償。兩人的代表律師Solomon Gresen表示，未成年拍攝裸照是非法的，而且不應發布。

奧莉花荷茜2018年接受美媒Variety訪問提到《殉情記》的裸露場面，稱導演法蘭高齊費里尼拍得很有品味，而且是電影所需；在霍士新聞的另一訪問中，她又表示該裸露戲在美國可能是忌諱，在歐洲卻很普遍，「沒什麽大不了，李安納也不會害羞，拍攝中途我完全忘記自己沒穿衣服」。