全面復工 COLLAR各有各忙 Marf蘇雅琳預告「分隊制」亮相

談到隊員蘇芷晴（So Ching）在《叱咤》頒獎禮歸隊，COLLAR齊人再踏舞台，不少粉絲看後都說感動到喊，Marf稱她們在表演前沒特別想太多，因太久沒有一起上台表演，首次體驗沒有帶耳機演出，所以很緊張，不過收到大家反應說很支持和感動到喊都很開心，多謝大家支持。Ivy So表示當刻見到台下很多前輩和粉絲都有為她們打氣，覺得很感動。不少網民讚COLLAR當晚演出有進步，Ivy So稱是次演出對團隊來說意義重大，所以全隊人都非常認真準備。

恨重辦演唱會見粉絲

談到隊長沈貞巧（Gao）自責當晚演出不佳，可有安慰對方？Marf直認COLLAR仍有很多不足地方，所以會不斷學習和進修，無論是隊長，還是每名成員都有很大進步空間。Marf和Ivy So透露當晚身體不適提早離場的成員許軼（Day）已無事，「她當日完了活動，在車上已經叫想食炸的食物，又在酒店房等我們，之後我們拿着獎座去酒店找她一起拍照，因而有那張『牀照』」。

談到二人的新年願望？Marf稱願望很簡單，就是平穩、順利和平安，大家都做到自己想做的事情；Ivy So希望大家都平安、幸福。她們透露新一年公司會按各成員長處安排拍劇、綜藝等方面工作。會否希望盡快重辦原本在去年尾舉行的演唱會，報答粉絲？二人承認很想，稱《叱咤》當晚表演完，發現很掛住舞台，原來表演真的會上癮，期待之後陸續在不同舞台跟大家見面。

記者：陳釗