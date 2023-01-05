蕭若元反擊被指呃like 李嘉欣談劉鑾雄舊片網上瘋傳

大劉又親揭當年在全港報紙以「The One」之名刊登廣告賀舊愛李嘉欣（Michele）生日真相，他稱：「當有啲人想搵老襯，成個廣告版隊埋嚟，叫我搵秘書去登廣告，我都會照幫手。」網上隨即瘋傳當年李嘉欣接受陳志雲主持的《志雲飯局》訪問片段，談到大劉在李嘉欣6月20日生日當天，於報紙刊登了「Happy Birthday Michele 20.06.2006」全版廣告，下款寫上「With love, The One」，李嘉欣表示不知大劉為她刊登廣告，她說：「因為今年是一個好特別日子，20.06，2006，他認為一生人只有一次，作為一個生日禮物。」

稱無任何陰謀論

陳志雲問她何解大劉會下款寫「The One」？李嘉欣認為對方最初不想署名，並說：「佢冇同我講，後來我問咗幾個人，發現原來係佢，所以我鼓勵佢同傳媒講清楚，新聞估來估去都要讓事情完結，成件事其實好簡單，無啲咩陰謀論，例如話廣告出嚟係我要攞咩威、激咩人，有好多呢啲版本，其實唔係。」陳志雲問到大劉做了什麼令她如此愛對方？她說︰「我屋企停電，他行上20幾層樓為我送食物，用了他的愛心。」

娛樂組