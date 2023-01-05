丘亞葵樂壇巨匠合作未完將繼續 葉麗儀謝顧嘉煇帶入行 嘆疫情阻相聚

由顧嘉煇（煇哥）帶入行的葉麗儀接受電話訪問，對於恩師的離開感難過，但了解這是人生，並透露過去一年先後有幾個朋友離開了她，「我1969年參加無綫《聲寶之夜》，煇哥是首席評判，當晚給我滿分。之後煇哥帶我入行，找我唱廣告歌，因此也認識了黃霑，他們都是我的恩師。唱廣告歌與電影歌有萬千種演繹技巧，就是他們教我的，一出道便遇到兩個出色的音樂人。煇哥推薦我給唱片公司，成為歌手，又加入無綫，因為唱了《上海灘》，讓我唱了逾50年歌」。葉麗儀表示2020年到溫哥華舉行演唱會，預留了門票給煇哥跟家人欣賞，可惜因疫情，為免染疫故他沒到場，大家只通電話慰問，並稱煇哥閒時打麻將與繪畫，生活優游。

煇哥脾氣好 從不鬧人

演唱會製作人丘亞葵接受《明報》電話訪問，透露在無綫《歡樂今宵》年代跟煇哥認識，後來他主辦顧嘉煇與黃霑合作的《煇黃演唱會》，煇哥2015年《顧嘉煇榮休盛典演唱會》，以及2016年《顧嘉煇金紫荊慈善演唱會》；丘亞葵跟煇哥合作無間。他說：「煇哥對音樂要求好高，但幾十年也未見過他發嬲鬧人，他對歌手好有耐性，台前幕後都好尊敬他。」

丘亞葵透露2016年煇哥離開香港前，他們在酒店茶敘，煇哥感慨以後不會有這樣大型演出唱他的作品，當時丘亞葵提出新合作計劃，邀杜國威將煇哥作品成愛情音樂劇。後來煇哥看過劇本也好喜歡，說首映會回港觀看，可惜這幾年很多事發生，雖然煇哥離開了，但這計劃仍會進行。

香港樂壇失瑰寶

鄭少秋表示煇哥離去肯定是樂壇一大損失，「他無數作品受到大眾歡迎，還有相信每一名主唱他歌曲的歌手都會覺得那首歌是為自己度身訂做，會突出該歌手的優點，那也是歌曲受歡迎的主要因素，最難得是煇哥的歌是各種類型都受歡迎，我最有幸能夠唱到他為我寫的《倚天屠龍記》、《陸小鳳》與《輪流傳》」。鄭少秋稱除敬佩煇哥外，還會很懷念他。

劉德華說煇哥是香港偉大的音樂家，香港樂壇瑰寶，他的作品膾炙人口，絕對能夠代表香港樂壇的黃金年代，煇哥的歌曲是留給我們最好的禮物。蘇永康稱他的父親1960年代跟煇哥在六國飯店夜總會夾band，「爸爸說所有華人樂手只會拚了命的練習，希望自己演奏水平可以好過菲律賓人，而煇哥你已經專注創作，那時代香港音樂幾乎沒有創作，你還創作了一個時代」。

創造本土集體回憶

區瑞強讚煇哥是全世界華人流行曲樂壇最重要的一名音樂人，「如果沒有顧嘉煇，香港樂壇一定不是這樣，也不會曾經那麼蓬勃。他創作的歌，每首都耳熟能詳、深入民心，差不多每個人也識唱，更重要的是他為香港樂壇創造了集體回憶。我當了幾十年DJ，他在我的節目中佔了一個很重要的位置，差不多每次做節目也有播他的作品。我很感謝煇哥寫了《相識在童年》和《那天再重聚》給我。相信我們喜歡音樂的人、識得煇哥的人，將來會在音樂世界中和他重聚。永遠懷念顧嘉煇！」

無綫播悼念特備節目

無綫昨日也發文悼念煇哥，晚上調動節目，製作特備節目《忘不了的殿堂音樂大師 顧嘉煇先生》，邀得多名音樂人亮相，分享與煇哥合作點滴。顧嘉煇跟黃霑互相欣賞，「煇黃」製作了無數經典歌曲，兩人先後離世，令人感嘆一個時代終結，也有人說兩音樂天才在天家重聚了。

娛樂組