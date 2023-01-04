疑剷雪車輾傷腳 大量出血 「鷹眼」謝洛美溫納兩施手術保命

美國內華達州受到暴雪吹襲，一夜間積雪近5呎厚，約3.5萬戶停電。身在瓦肖縣牧場的「鷹眼」謝洛美溫納在元旦日一覺醒來，隨即駕駛剷雪車，嘗試挖開門外通道，結果發生意外。據當地警方發言人證實，本月1日上午9時左右，警方接報羅斯山附近有人受傷，警員趕赴現場，跟消防及救護人員迅速提供協助，安排直升機運送傷者到附近醫院接受治療，「謝洛美是這宗意外的唯一傷者」，警方發言人如是說。謝洛美已跟前妻Sonni Pacheco離婚，意外發生期間，他獨居牧場。

醫護鄰居見狀施救

美媒TMZ引述知情人士透露，謝洛美清理積雪期間，疑遭剷雪車輾過腳部，「導致傷口大量失血」，幸獲任職醫護的鄰居見狀，及時為他綁上止血帶，緊急處理傷口，然後一直相伴，直至救護員抵達現場，並由直升機送往醫院為止。

另外，從TMZ轉載當地民眾拍攝的多段短片可見，在意外發生後數小時，警方已派員運走剷雪車，相信是調查機件有否故障；另外，亦有人拍得直升機停泊雪地，然後運送謝洛美到醫院一刻。據悉肇事車輛屬於德國生產商出品，但未知謝洛美購入型號是全新抑或二手，暫時亦難以肯定意外是否人為所致。

美國有線新聞網絡（CNN）引述謝洛美身邊人士指，由於他的胸部及全身多處骨骼受傷，入院翌日已接受第一次手術，但因「傷勢範圍相當大」，稍後再做第2次手術，目前正在深切治療病房留醫，據報他已回復意識，並能對答自如。謝洛美家屬透過發言人感謝警方、消防及醫護人員的努力，以及粉絲送上無盡的愛與關懷。

謝洛美溫納受傷消息曝光後，不少粉絲透過社交媒體留言慰問，曾跟他合演《復仇者聯盟》等多齣電影的「變形俠醫」馬克路法奴（Mark Ruffalo）亦表示：「為我們的好兄弟祈禱，願他早日康復。」