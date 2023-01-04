子女長大成人放心追夢 59歲龔慈恩享me time 不強求姻緣

記者：林蘊兒

攝影：鍾偉茵

龔慈恩於無綫台慶劇《輕•功》飾演武打女星「繆妙」，出場僅兩集便交代她因癌病離世，之後以繆妙當年拍戲的替身「何索」再亮相。一人分飾兩個性格截然不同的角色，龔慈恩為令觀眾感受到區別，演出前做足準備工夫設定角色。她分折「繆妙」因深受丈夫、子女及朋友寵愛，所以思想比較單純、柔弱、愛幻想，是理想主義者，所以刻意提高說話聲調。相反「何索」因生活坎坷艱辛，性格比較複雜黑暗，角色對比有很大反差。

龔慈恩最難忘要對着自己的骨灰龕位演戲，不期然有毛骨悚然感覺，「以前去墳場或者對墓碑拍戲都試過，不過今次劇情交代『何索』要對着『繆妙』靈位說話。我望住那個要鑿開才拆得走、『自己』的骨灰龕位，當刻幾震驚，個心都寒一寒，還望了一下四周的『隔籬鄰舍』，真是一次很難忘的體驗」。

遊歷世界 增廣見聞

龔慈恩認為自己與角色也有相似之處，就是熱愛工作和照顧子女之外，59歲的她仍然想繼續追夢，「目前人生最大夢想是去世界不同地方遊歷，例如坐長途郵輪、去北極或者非洲旅行。不一定要找伴侶同行，有親朋戚友或者仔女陪伴都可以。小時候不習慣一個人食飯睇戲，又覺得食鮑魚和漢堡包沒有大分別，現在人大了，開始欣賞美食和歎紅酒，想一個人享受me time」。

對於培育子女成材心得，龔慈恩稱沒有秘訣，透露22歲港大建築系畢業的長女Ashley，從小聽教聽話又勤力，做事會堅持到底，是老師眼中的寵兒；19歲幼子Addison較有個性，現身在英國攻讀法律，暫時學業為重無意入行。

談到Ashley隨她步伐入行，向演藝界發展，身為媽媽的龔慈恩予以無限支持，未有給太多意見，並透露母女關係像朋友相處，會一齊睇電影或煲劇交流感受，透過留意別人演技，變成進修方法。

虎媽變Yes媽

龔慈恩稱會跟Ashley討論鏡頭如何擺位要怎樣處理，或者喊戲都要有層次，「從傾偈中等Ashley自己領悟，她起初都有問我角色應該點做，但年紀不同，反應都會不同，很難仔細教，要她嘗試一步步成長摸索，將來才會更實淨。我不會直接批評女兒演技，因為即使獲獎的戲，也不是場場都做得完美，重點最緊要有進步，我也一樣，有時拍攝後看重播，也嫌做得未夠好」。

龔慈恩承認在子女成長某階段，曾當過虎媽，安排孩子學習不同興趣班，例如溜冰、跳舞、繪畫、圍棋及彈琴，但強調從來沒有用強迫方法教導，最終都是由孩子自由選擇。龔慈恩自言子女已長大，現時變Yes媽，「變成子女的聆聽者，即使他們拍拖也不會有意見，很正常，如果他們沒有正常社交生活，我更擔心」。