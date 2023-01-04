RubberBand開騷 避談黃心穎有否捧場 泥鯭懶理馬國明婚訊：邊得閒回應

易喊的6號獻唱《好好地過》後，提到2022年有開心有不開心，很多朋友移民，忍不住落淚，台下粉絲大叫「加油」及「頂住」。他哽咽道：「面對離別需要調適自己，提醒要轉念，當時剛好有廣告商找我們做廣告歌，便跟自己說不可以成日覺得自己是悲劇男主角 ，故寫了《這刻我們》來自我鼓勵。」

RubberBand在台上宣布新一年大計，將推出大碟，盼年中至年尾推出，並已定3月和6月分別到歐洲和台灣開騷。安歌時6號兩度落台親近觀眾，合唱《發現號》和《阿波羅》，感謝粉絲支持。

6號為演出孤獨倒數

騷後受訪，6號表示今次把聲已比早前參與音樂節表演時好好多，感謝中醫好友為他開騷前針灸，他說：「為了今次演出，除夕也不敢參與好朋友的派對，只叫太太去，我留在家孤獨倒數，因為不想講說話，朋友煮嘢食又好食，但我腸胃不好，感冒又未好，唯有自律，為了開騷犧牲一下，免得不能盡興。」

泥鯭表示除夕留在家休息，因元旦要綵排，「我老喇，不想周圍去，費事病做唔到騷」。問是否和女友黃心穎二人世界度過？他表示和愛犬及愛貓度過，又避談可有邀請女友前來睇騷。問可有留意女友舊愛馬國明求婚成功？他說：「每日都有人結婚㗎啦，我邊得閒回應呀！」

阿正再飛日本滑雪

阿正表示開騷前一晚才趕及回港，之前與家人在日本北海道旅行，曾擔心沒有航班回港，「但我都照去機場，有機就上，家人還在當地，我會再飛過去繼續滑雪」。李兆偉（阿偉）表示除夕與家人在家慶祝，因居住的地方很特別，過時過節附近街坊會打開窗齊齊倒數，十分有氣氛。

記者：林祖傑