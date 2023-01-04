否認最愛李嘉欣 有人交稿叫刊登 劉鑾雄揭「The One」廣告真相

記者：柯美

攝影：劉永銳

近年甚少公開露面的大劉昨日現身時精神不錯，記者會歷時1.5小時，大劉面對半百傳媒有問必答，中氣十足，除了交代身體狀况、澄清跟呂麗君的關係及提到家人外，還罕有談及過去的女朋友，包括娛樂圈的舊愛。他表示過去曾有好多女朋友，娛樂圈的女友只佔1%。問到有傳他仍很照顧以前的女友？大劉說：「我不識回答這條問題，有些有助養，但不是全部，值得我贊助及支持，我才會做，兩三年前匯過一筆錢，是天文數字，給一個53年前的女朋友，因為她值得。」大劉續道：「有些沒良心、有些賤到無倫，娛樂圈都有不少。」他大爆有個舊愛姊妹花冒他簽名申請油卡簽帳萬多元，被他的會計發現，但他也沒報警，只跟她們說：「喂，你哋太狼喎。咁都得！」

兒子劉鳴煒為The One商場命名

大劉表示今次開記者會主要是出來澄清，不想再有人造謠造非。他提到其集團旗下位於尖沙嘴的商場The One，說：「The One這個名是我個仔劉鳴煒改的，我本人在任何思想、環境、私人及工作上，從來沒想過The One這個字。」大劉還親揭2006年盛傳他於報章頭版刊登示愛廣告，以「The One」賀舊愛李嘉欣生日的真相。他說：「當有啲人想搵老襯，成個廣告版隊埋嚟，叫我搵秘書去登廣告，我都會照幫手。（蕭若元在網上節目表示The One是你一生中至愛？）我私下無諗過叫The One，第一，我英文好水皮，第二，個稿係人哋交嚟，叫我秘書去登，借我秘書去呃老襯。」問到在眾多女朋友中，有沒有值得稱讚？大劉說：「娛樂圈？I am sorry，無，係絕對絕對無。」

不要求蕭若元收回言論

提到蕭若元在網上平台表示跟大劉好熟。大劉笑說︰「講到我跟他好熟，食過十幾次飯。其實約36年前，在黃玉郎公司見過他一次，得知他當時人工有廿幾萬，我問點解咁貴？黃玉郎話因為他英文好。但叻有什麼用，他欠債要避走台灣，兒子蕭定一又破產，我都好同情和可憐他。我幫過很多窮人，如果他有問題，我不介意幫埋他。」他又請求蕭若元，「求求你讓我躲開，不要借我個名talk三talk四，胡亂招搖撞騙，話我狂躁症，他的症就是荷包乾硬化」。

大劉稱不會要求蕭若元收回言論或採取法律行動，「他人在台灣，事事都法律行動，變相益佢，亦不會叫台灣朋友『探吓』佢，我不想影響到第二代、第三代」。