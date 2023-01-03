【開箱】《酒鬼都巿女人們2》 上山隱居 戒酒治病

患癌採自然療法治癒

改編韓國同名漫畫的《酒鬼都巿女人們》，第2季共12集，每集約30分鐘，每周播出兩集，至今8集。首季描述年約30歲的綜藝節目編劇安昭熙（李善彬飾）、瑜伽教師韓智妍（韓善伙飾）及摺紙YouTuber姜智久（鄭恩地飾）個性不同，但同好杯中物，而且啤酒、燒酒、米酒各種類都愛喝，又酒量驚人。三女大學時在夜店舉辦的跳舞比賽相遇，為贏終生免費飲酒大獎，由競爭對手變成隊友合力奪冠。從此晚晚相約到「五福酒館」，結下10年友情。

第2季講述韓智妍患乳癌三期，要入院化療，由於不想化療後頭髮脫落，於是突然逃到城外。韓智妍跟兩名閨密表示盡情玩樂後，會乖乖回去接受治療，之後三人遊山玩水。旅程結束韓智妍到醫院檢查，醫生指其癌指數大幅回落。三女開始思考是否因為生活及心情改變，使癌病好轉，於是她們決定放下工作，搬到山上居住，過原始生活，靠天然療法治癌。她們用樹木建屋，自行耕種，每天日出而作，日入而息，還戒了酒。山上居住近3年，韓智妍的乳癌痊癒，三女返回首爾，重過都巿女人生活。

上季情節集中在三女友誼，道出她們不止吃喝玩樂，還一起經歷人生高低起跌，間中穿插她們喝酒至天光兼發酒瘋的搞笑場面。今季依舊有不少醉後胡鬧戲，第3集講述三女返回首爾即到訪「五福酒館」，決定喝個夠本，結果因為太久沒喝酒，僅兩瓶燒酒已醉得不省人事，要安昭熙的男同事姜北久（崔始源飾）送她們回家；三女醉後當街小便，更令姜北久不知如何是好。

第2季加入衆多新角色

今季故事延伸至友情之外，大談親情、工作及感情。第4集，安昭熙重返電視台任職綜藝節目編劇，與姜北久再度合作；由於久疏戰陣，好像已脫節。她擔心前途時，卻忽略了一直等待她歸來的編劇部後輩，最終安昭熙借聚餐化解與後輩的心結，重新振作起來。

此劇透過三女與母親的關係，帶出每對母女之間有許多不同的相處方式。姜智久為長女，自小被母親疼愛，長大後媽媽變得囉唆及嚴厲，總埋怨女兒不成材，姜智久受不了才離家出走。韓智妍自小與母親相依為命，韓母靠經營酒館養大女兒，還珍藏大量絕版名酒，透過酒水教曉韓智妍人生道理，韓母說：「大部分人覺得酒很苦澀，是因為母親沒有讓他吃過苦。」「人生總不能只做有前途的事情，有時候也可能在做無聊事情的過程中有所收穫」。

另外今季加入不少新角色，像《奪命日記》尹施允扮演摺紙YouTuber，在首季透過網站與姜智久聯絡，今季二人正式相遇，還讓姜智久在少年院遇上前IZ*ONE成員曹柔理扮演的學生，估計會助姜智久重拾人生方向。另外，《來自星星的你》柳仁英扮演瑜伽教室院長，注重形象、規矩多多兼嚴肅，遇上不按常理出牌的韓智妍，擦出不少火花，成為今季其中一個看點。