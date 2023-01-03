「鷹眼」謝洛美剷雪重傷空運送院 住所附近除夕遭遇暴風雪 3.5萬戶停電

現年51歲的謝洛美溫納，其牧場位於內華達州瓦肖縣羅斯山太浩滑雪場附近，據報當地除夕受暴風雪吹襲，一夜間積雪近5呎深，3.5萬戶停電。謝洛美的發言人表示，意外與天氣有關，元旦謝洛美正清理積雪，並承認意外後他情况危急，被空運往醫院，但現已穩定。其家人亦到醫院陪伴，並稱他受到最好的照顧。

從謝洛美溫納的社交網上傳照片所見，其牧場踏入冬季通常都被白雪包圍，12月他公開的照片，可看到座駕被白雪完全掩蓋，積雪更高至遮擋住所的一樓窗戶。不過謝洛美擁有多部工業用的剷雪車，從其發放的片段中，可見他對操作剷雪車熟練，其中一段片他曾表示很尊重大自然，以為自己會放棄，但總是盡力嘗試清除積雪。

謝洛美溫納2021年曾對外表示，有鑑於牧場所處地區經常發生森林火災，他希望在附近可成立消防站，並自掏腰包捐贈消防車給當地救災機構，「我和當地的消防部門一起努力，他們非常棒，不止教導我、幫助我，我需要多花幾個小時和他們一起學習」。不過到底謝洛美如何受傷，其發言人則沒提及，據悉事發後警方接報到場，並空運他到醫院接受治療。

謝洛美溫納2008年憑金像電影《拆彈雄心》飾演退伍軍人一炮而紅，又演出過《職業特工隊》系列；在Marvel超級英雄片扮演「鷹眼」一角為觀衆熟悉，參演過《雷神奇俠》、《復仇者聯盟》、《美國隊長3》等Marvel電影，亦主演以「鷹眼」為主角的同名Disney+劇集。謝洛美與前妻Sonni Pacheco育有一名9歲女兒Ava，據悉兩人2014年結婚，同年分開，之後為爭取女兒的撫養權，曾互相攻擊。2020年謝洛美曾入稟，稱新冠疫情令工作減少，要求削減給前妻的贍養費。另外，他跟謝賢女兒謝婷婷2017年亦曾傳出緋聞。

麗絲女兒傷腳急症室迎新年

另一方面，金像影后麗絲韋達絲潘（Reese Witherspoon）的23歲女兒Ava亦在醫院迎接2023年，據她在社交網留言所述，除夕當晚穿著高跟鞋試圖跳過大水窪，卻不慎摔倒，扭傷足踝，於是到急症室求診。雖然要在醫院倒數，但Ava表示幸好閨密在身邊，為她張羅乾淨衣服，還一直逗她笑不停。Ava笑言經此一役，新年願望要多添一項，就是必須善待身體。