謝婷婷帶3歲女回港探謝賢狄波拉 謝霆鋒冧爆攬實外甥女合照

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謝婷婷昨日於社交網上載多張生活照片，披露和女兒Sara行蹤，原來母女日前由溫哥華回香港旅行，她們到過主題樂園遊玩，又安排愛女拜會公公謝賢（四哥）、婆婆狄波拉（拉姑）和舅父謝霆鋒，相信今次是幾名家庭成員首次跟Sara見面。3長輩視謝家第一名孫女如珠如寶，輪流攬實影相，全家人笑容燦爛，洋溢溫馨氣氛；俗語說「外甥多似舅」，霆鋒攬實Sara合照成網民討論話題，指二人樣貌相似。

四哥拉姑享湊孫樂

曾在訪問中大呻因疫情「未見到孫女」的四哥終於可以親近乖孫，連坐在車廂都把握機會拖住Sara的小手，在剛過去的聖誕節，婷婷跟愛女與四哥一起戴上節慶飾物和帽子拍下三代同堂合照；拉姑則爭取時間享湊孫樂，帶Sara周圍去和歎美食。

婷婷除貼出生活照，還分享今次回港感受，以英文寫道：「沒有比這更好的方式來結束這一年了。非常感恩有Sara和我家人一起分享這段日子，我們熱愛和珍惜當中的每一秒。Sara在香港度過了最美好的時光，我好喜歡帶她四處看看，香港確實是世界上最美麗的地方之一。我們等不及要回來了。」最後她聯同Sara的名義，向各界送上新年祝賀，「大家2023年快樂！Sara和我衷心祝大家新年快樂，萬事如意！」

Sara爸爸從未露面

秘密誕女的婷婷感情狀况至今備受關注，Sara父親身分一直成謎，自從女兒出世後，婷婷所有公開照片都為Sara加上不同的emoji遮住雙眼，免得愛女容貌曝光，女兒親生爸爸亦沒有露過面，繼續引起外界好多猜測。

婷婷入行後跟安志杰、名媛李桂蘭兒子戴尚安先後拍拖，幾年前跟荷李活影星「鷹眼」謝洛美溫納（Jeremy Renner）傳緋聞，故「鷹眼」一度傳是Sara生父，但Sara輪廓不似混血兒，跟婷婷如同餅印，「鷹眼」很快洗脫嫌疑，及後有傳婷婷撻着溫哥華讀書時的舊朋友，男方家境富裕，養起婷婷做少奶。