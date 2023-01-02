呂方喜兩歲女遺傳唱歌天分 蕭正楠爆嘉賓黃翠如勤練聲

蕭正楠透露太太黃翠如為擔任他的演唱會嘉賓成日練歌，經常發出「喔噢」聲音。夫妻屆時會合唱，他笑言如安歌有時間讓太太獨唱，因場館超時要罰好多錢，她獨唱可以快點清場，若觀眾不走就再安歌。

胡定欣表示倒數唱歌是好兆頭，今年希望有機會向唱歌方面發展，過去幾年有畀心機練歌，但仍覺未夠好，盼多出騷增信心。「金牌媒人」林盛斌透露有醫生介紹給她，胡定欣說：「他沒向我講過，都幾年啦，最好的是需要等待。」

陳貝兒事業不及姻緣旺

陳貝兒去年長駐內地，開心回港跨年，農曆新年後再回內地工作。是否賺好多？她笑說賺到很多經驗和飛行里數，並透露年中拍《無窮之路3》，期待到內地更多不同地方上山下海，隨着各地通關，她想再拍《嫁到這世界邊端》系列，和一班人妻有保持聯絡，拍完節目個個都添丁好旺。可有旺她的姻緣？陳貝兒說：「事業方面都幾旺，慢慢來，新一年希望身體健康，大家都搵多些，百業興旺。」

記者：林祖傑