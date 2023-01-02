曬巨鑽戒指元旦報喜 馬國明湯洛雯宣布訂婚

娛樂組

馬國明與湯洛雯（靚湯）早前透露今年有意結婚，馬國明去年11月出席活動時表示婚期可能在下半年，因靚湯喜歡歐洲，考慮旅行結婚，未決定會否舉行婚宴。當時問他是否已求婚，馬國明未有否認，只說：「不答你住，時機適合會公布。」

原來兩人等在2023年元旦報喜，昨日馬國明與靚湯各自在社交網上載定情毛公仔照片，獨角獸公仔角上有一隻閃爆又大粒的鑽石戒指，緊緊攬實馬公仔。馬國明寫道：「forever」，靚湯留言：「2023 1.1 13：14」並hashtag「1plus1」、「forever」和「engaged」。

二人訂婚喜訊一出，大班圈中好友紛祝賀，包括馬國明舊愛胡定欣；其他圈中好友黃翠如、胡杏兒、姚子羚、岑麗香等留言恭喜，林盛斌笑言：「搞掂啦，恭喜晒，即刻生番個先。」

愛靚湯為人簡單

馬國明與靚湯對求婚過程保密，馬國明向傳媒表示過程簡單；靚湯則表示求婚不是這幾天發生，細節想留給他們留念。至於婚期目前未定，之後才開始計劃。對於是否雙喜臨門？靚湯否認說不是。

馬國明是圈中筍盤，靚湯亦是不少人的女神，年齡相差13年，但無阻感情發展。兩人2016年合演無綫劇《心理追兇Mind Hunter》，馬國明前年6月中被拍到出入靚湯香閨及結伴購物，令「湯馬戀」曝光，其後大方在社交網曬定情公仔認愛。當時他們表示已交往一段時間，已互見家長，馬國明母親好鍾意靚湯，他喜歡靚湯為人簡單，跟他一樣。

各有精彩情史

入行逾20年的馬國明緋聞不算太多，2005年跟比他大8歲的曾華倩傳姊弟戀；2009年跟胡定欣譜戀曲，2011年和平分手，維持友好關係。2017年馬國明跟黃心穎傳緋聞，二人初時表示了解中，後來慢慢默認戀情。黃心穎跟許志安2019年爆出「安心事件」，馬國明當時雖維護女方，但之後分手告終。

靚湯曾傳過不少緋聞，跟羅天宇拍無綫處境劇《愛‧回家》撻着，拍拖4年後分手。靚湯之後跟謝東閔、姚子羚舊愛鄭子邦、劉愷威先後傳過緋聞。