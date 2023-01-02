九展騷唱到凌晨1時 許廷鏗中途cut歌陪粉絲倒數

許廷鏗邀來好友鄧小巧任嘉賓，兩人合唱《微時》激動落淚。之後他向觀眾鞠躬說：「歡迎大家來到我自組公司『自許紀錄』第一個演唱會，建立這個音樂品牌是兩年前萌生的念頭，因經歷過不同公司、遊歷過不同地方，發現想做的事不是隨時可以做，有些事若不立即做就沒機會，多謝大家12年來對我的支持。」

接近零時，許廷鏗獻唱《停半分鐘聽一闋歌》，中途突然叫停音樂，跟粉絲一起倒數，之後才演繹餘下半首歌，他說：「好開心同大家一起踏入2023年，2023年一定要更加好。」安歌後觀眾未肯離場，他清唱幾句《Be My Love》，於凌晨1時完騷。

與鄧小巧識於微時 合唱爆喊

許廷鏗騷後受訪，稱倒數環節是悉心安排，「我想扮忘記倒數，然後突然cut歌，踏入2023年仍是唱歌給觀眾聽，不過邊唱邊聽控制台在我耳機倒數20秒，心情好緊張，搵自己來搞」。

許廷鏗表示新年願望是疫情盡快過去，期待大家除口罩相見及回復正常生活。談到跟鄧小巧合唱時爆喊，許廷鏗解釋因歌曲描寫他與鄧小巧、鄭欣宜及林欣彤的情誼，他說：「我們識於微時，歌詞寫得好錐心，有句『生於這圈太亂』，我們見識過這行業有不同感受、不同經歷，好與壞都有，慶幸能繼續做好朋友。」

記者：鍾一虹

攝影：劉永銳

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