RubberBand宣布3月歐洲巡唱 吳家忻戶外演出凍到走音

泥鯭不談女友黃心穎

泥鯭早前與女友黃心穎到朋友家看世界盃，他對此稱不回應私人事。6號（繆浩昌）聲音沙啞帶病上陣，他懷疑近期吃太多肥膩食物導致腸胃不適，加上睡眠不足及着涼，稱仍是「一線」歌手沒染疫。RubberBand打入叱咤頒獎禮「我最喜愛的組合」最後5強，但為演唱會綵排，未知能否出席。

吳家忻無懼寒風，穿露背裝配短裙長靴，邊唱邊擺誘人甫士，演出後即穿回外套，口震震自認愛靚唔愛命。未知是否演出太投入還是天氣凍，她唱新歌《HELL NO》時走音，用笑掩飾尷尬。她說：「唱歌從未試過『走』咁大個音，是自己的錯，不能怪天氣。2023年會更努力練歌，希望不會再『走』。」她要出席《叱咤頒獎禮》，除夕夜不敢玩得太盡興。

蘇致豪許賢無緣爭叱咤獎

MC $oHo & KidNey的蘇致豪和許賢去年奪叱咤生力軍組合銀獎，但預計今年成績麻麻，「今年搞唔掂，有兩首歌派極都派唔出！上次出席記者會已好厚面皮，用面具才頂得住，之後會再努力，希望明年有機會再參與頒獎禮」。

記者：林蘊兒