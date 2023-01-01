與近百粉絲銅鑼灣睇新歌MV 魏浚笙眼濕濕：好感動

Jeffrey於商場外的大電視下與粉絲睇新歌MV，見他有點眼濕濕，他說：「真係好感動，完全無諗過自己會有歌曲，MV上到熱門榜好開心！多謝大家支持，希望大家會重複睇，我都睇了20次，好滿意作品，真係睇到喊，見到作品出世好感動。」

親邀Sammi幫手宣傳

獲不少圈中人幫手宣傳新歌？Jeffrey說：「是我叫的，好多謝他們支持，是我好厚面皮咁逐個向他們邀請，因自己是獨立音樂人，宣傳上都要全部自己做。」他稱親邀Sammi幫手，「Sammi前輩是我在活動上邀請的，我當時跟她講『你好Sammi前輩，小弟嚟緊有第一首作品，請問可否在12月29日幫手出一個IG story』，好多謝咁多位前輩幫手，真的好感恩」。他好想跟Sammi合作，但先要練好歌藝。

記者：林祖傑

攝影：劉永銳

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