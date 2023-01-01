黃子華無膽除褲賀新片票房大賣 阿Dee：有3000萬即脫 加勁歌熱舞

黃子華為宣傳《毒舌大狀》留港過年，他說：「不可以離開香港，要留港坐鎮。票房好，唔離開屋企都得。」他稱電影要回本不容易，要過4000萬元才可以，因為製作費幾貴，有很多演員參演，又有很多實景拍攝，「唔可以蝕本，未來才有投資者肯開戲，觀眾才有多啲好戲睇，行業才興盛。」若電影收得，可有分紅？子華表示沒有，等下部先，永遠向明天看。他透露就算《飯戲攻心》收7700萬也沒分紅，「無理由輸打贏要，但我不介意有封利市」。

黃子華認為有阿Dee參演，《毒舌大狀》票房基本可收3000萬。王丹妮、廖子妤及楊偲泳齊稱若票房好，想看阿Dee除褲。阿Dee表示不介意，笑言每日都會除褲，只是除多一次而已，沒所謂，票房夠勁，他就夠膽除，「如票房有3000萬即脫，再加勁歌熱舞」。談到MIRROR隊長楊樂文（Lokman）疑確診新冠病毒未能出席叱咤頒獎禮，他稱有慰問Lokman。子華笑說：「我之前都中招，又沒有人慰問我，我當無事發生過。」問子華如《毒》片收得，會否跟阿Dee一齊除褲答謝觀眾支持？他笑說：「我除褲，驚全香港觀眾走晒。」

楊偲泳否認與張振朗預支蜜月

楊偲泳早前與男友張振朗赴意大利滑雪，是否預支蜜月？她否認，稱今次是去工作，擔任電影節開幕嘉賓，男友張振朗剛巧在當地。她在社交網曬泳衣照，若《毒舌大狀》票房大賣，會否再分享？她說：「露背交給我，有8000萬票房，我就露背。7000萬就交給廖子妤。」王丹妮自認保守派，「100萬騷腳眼，之後開始慢慢向上騷」。她們笑言想看阿Dee除褲，王丹妮說：「子華神不可以褻瀆。」

王丹妮早知廖子妤戀盧鎮業

王丹妮表示老公羅孝勇聖誕節前已返港，一家人去了主題公園玩。羅孝勇對她在《毒》片的演出有何評價？她指跟老公約法三章，私底下不會討論工作，避免無謂拗撬，「我表現如何，應由別人評論」。廖子妤讚王丹妮演犯人很神似，鏡頭後仍感覺到對方很淒慘。廖子妤日前公開與盧鎮業的戀情，是否變得輕鬆？她說：「沒有，反而緊張，驚過兩年分手。雖然我們已拍拖幾年，但感情事很難說，緣聚緣散，所以將來我們有什麼事發生，大家不要太緊張。」她否認刻意隱瞞戀情，身邊朋友如王丹妮、楊偲泳都知道他們拍拖。王丹妮笑說：「終於不用守住這個秘密了！」

記者：柯美

攝影：鍾偉茵

■更多娛樂猛料 ﹕ol.mingpao.com