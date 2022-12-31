【開箱】《上流落水狗》 流落荒島 窮富逆轉「蒼蠅王」

全片分3部分

《上流落水狗》分為3部分，開場時講情侶Carl與Yaya同為模特兒，前者要面對業界競爭激烈的諸多壓力，Yaya同時是網紅，收入比男友高。兩人共進晚餐，卻為付帳問題而鬧不快。第2部分，場景轉到豪華郵輪，兩人以網紅身分獲邀上船，其他乘客全部非富則貴，包括友善的軍火商夫婦、剛賣掉公司的暴發戶Jarmo、帶同太太及情人出遊的肥料公司老闆Dimitry，以及因中風而行動不便的Therese。另外還有躲在房間裏酗酒的船長Thomas、處事一絲不苟的員工阿頭Paula等。船長晚宴期間遇大風浪，不少人暈船，嘔吐大作。第3部分則是被海盜襲擊，郵輪爆炸，Carl、Yaya、Jarmo、Paula、Dimitry、Therese，聯同清潔女工Abigail及機械工Nelson生還，衆人流落荒島。佔據了救生艇的Abigail不但有物資，更有捕魚、生火等野外求生技能，於是地位逆轉，她成為一衆本來是富翁和管理層的領袖。

導演魯賓奧士蘭被指是諷刺大師；是否大師，大概得由專業影評人定論，但無時無刻在嘲諷卻是事實。今次《上流落水狗》藉一對模特兒情侶，把冷嘲熱諷層層推進。甫開場Carl應徵工作，奢侈時尚品牌會要求模特兒扮cool，平民化的則要親切笑容。電影還提到男模特兒收入遠低於女性，而他們身邊更多是同性戀者。Carl與Yaya吃飯，後者收入較高，卻認為男人付帳天經地義。除了嘲諷對性別的刻板印象，來到第2部分，階級差異更為鮮明。Carl身為模特兒，也是靠臉孔身材吃飯，在郵輪變成乘客，不滿Yaya笑對在甲板工作的員工，因而暗地向Paula投訴對方裸露上身開工，不符場合，該員工因而被即時解僱。富婆乘客一聲令下，郵輪上無論服務生、廚師或在船艙的工程人員，必須放低工作，全部陪她下水。

女主角今年8月猝逝

到第3部分，生還者流落荒島，不管如何富裕，金錢在這裏毫無作用。Abigail掌握了求生技能，不再是聽命他人的基層清潔工，而是階級逆轉，爬上了權力頂端，所以Jarmo以名表跟她交換食物，得不到回應，金錢在荒島變成廢物。甜言蜜語、外貌與身體，反成為貨幣，變取悅Abigail的「本錢」，Carl因此受寵幸，成入幕之賓，跟先前兩部分Yaya的遭遇逆轉。

原片名Triangle of Sadness直接翻譯為「悲傷三角」，據悉是醫美名詞，指兩眉之間的皺紋，在瑞典語又稱為煩惱皺紋，代表生活有很多煩惱，也隱喻這時代對外表的執迷，內心幸福反而變得次要。片中流落荒島的高潮戲，看到現實世界貧富階級的秩序崩潰，讓人想起曾拍成電影《童年無悔》的文學名著《蒼蠅王》，講述戰爭爆發，一群孩子乘飛機避難，途中被攻擊，迫降到無人荒島。當他們等待救援，一面想辦法建立秩序和滿足生活需要；時日過去，衝突加劇，他們從文明世界所學到的，也漸漸分崩離析。一如《上流落水狗》尾聲，Yaya找到了出路，荒島原來並非無人，拿起了石頭的Abigail會砸下去，忘記文明的一面嗎？導演魯賓奧士蘭留下開放的結局。此片卻成為扮演Yaya的莎樂比甸（Charlbi Dean）遺作。在南非出生的莎樂，今年8月底身體不適送院，入院時狀况輕微，幾小時後急轉直下，終年32歲。其驗屍報告早前公開，據報感染了犬咬二氧化碳嗜纖維菌，由於她2009年車禍後切除了脾臟，令病况變得複雜，最終不治。

上映日期：12月29日