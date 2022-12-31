李佳芯自爆佳節食滯瞓得差 吳偉豪新年願望拍更多劇

吳偉豪新年願望是主演的劇集《你好，我的大夫》早日推出和拍更多劇集。他的70歲父親吳大強參加《中年好聲音》順利晉級，日前拍節目主題曲MV，吳偉豪透露有陪爸爸綵排，自嘲跳舞不在行，難幫對方特訓，並稱父親不當自己是明星，只享受參賽唱歌過程，體會拍攝時間好長，開始明白他的工作。

陳庭欣考慮旅行結婚

陳庭欣男友楊振源日前生日，透露男友將往北海道滑雪，送對方冷帽做禮物最實用。她在社交網上載與男友慶生手拖手甜蜜相放閃，力證感情穩定；陳庭欣強調不是專登放閃，拍拖在大時大節貼相好平常，社交網有記錄功能，方便日後重溫。兩人拍拖近5年何時有結婚計劃？她笑說習慣年頭被問結婚，年尾問分手，如果結婚會低調和一切從簡，因搞婚禮好攰，考慮旅行結婚。

陳庭欣稱長輩沒催婚，知悉兔年與太歲相冲，或會攝太歲避再傳是非，並透露有工作不會跟男友到日本旅行，開心防疫措施放寬接到幾個周年晚宴司儀工作，嘆疫情前試過1個月內接10個外快工作，盼市道逐步復蘇，密密賺外快。

記者：林蘊兒

攝影：劉永銳

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