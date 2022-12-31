3屆視帝樂意讓位 睇好林敏驄贏面大 黎耀祥新劇喪妻似預演 太太感觸爆喊

記者：葉靜文

無綫劇集《輕‧功》集合眾多好戲之人黎耀祥（祥仔）、龔慈恩、韋家雄、歐瑞偉、鄭子誠、王綺琴、楊卓娜等，劇情講述一班前電影從業員的故事，帶出各種情懷。吸引祥仔接拍的其中一個原因，是監製黃偉聲與編審龍文康，「聲哥（黃偉聲）做助導時已經認識，他升任監製咁多年都未有機會合作。聲哥同編審文康好夾，拍過不少作品，都富溫情有人情味又貼地，帶出人生哲理，好似《牛下女高音》。今次《輕‧功》寫父母對子女、朋友之間的感情與一班電影人的初心。在設計上有好多巧妙處理，加入很多經典歌曲，歌詞跟劇情好配合。掌握到昔日人與人之間的關係，但不會刻意講人生道理，透過劇情體現兩代在同一事情上不同的看法，雖然有爭拗，內裏其實互相關心」。

放下執著 自在過活

劇集傳達的信息是如何學懂做人處事要放輕，「每個角色都有執著的事放不低，像我演的洪十一放不低亡妻，女兒放不低感情，最後大家都懂得放輕」。

祥仔為配合飾演退休武師洪十一帶點滄桑的老態，開拍前不染髮，盡量展現多些真白髮，講對白節奏亦特別設計過。拍攝《輕‧功》給祥仔最深體會，是像預演自己的下半生。他說：「黎耀祥同洪十一的命運差不多，到咁上下年紀，隨時會經歷老伴離開。洪十一的老婆繆妙（龔慈恩飾）去世，洪十一好孤單，睹物思人流露對亡妻的懷念，但生活仍是要繼續，是真實隨時會發生的事，劇情好寫實，太太每次都邊睇邊喊。」

今次與龔慈恩合作，祥仔讚角色如為對方度身訂做，「龔慈恩好靚又好有氣質，角色好適合她。我成日話我們是『美女與野獸』組合，跟她合作感覺好好。」至於飾演其子女的朱敏瀚和蔣祖曼，祥仔跟朱敏瀚（朱仔）之前在另一劇集《拳王》已演過父子，覺得朱仔不斷進步，今次角色同《拳王》很不同。蔣祖曼是第一次合作，覺得對方是幾有感覺的演員，「父女」有好多鬧交衝突場面，好有火花。

被鼓勵多年 心滿意足

3屆視帝的祥仔憑《輕‧功》入圍《萬千星輝頒獎典禮》最佳男主角10強，他對爭視帝沒有多想，看好《下流上車族》的林敏驄，稱對方在劇中角色跟平日給人的形象反差好大，演得好有感情，覺得贏面較大。祥仔說：「我就無諗太多，獎項是鼓勵，我都獲鼓勵了咁多年，已經好滿足。」