After Class喜首獲組合獎 炎明熹姚焯菲目標女歌手獎

問Gigi目標是否勁爆女歌手？她說：「當然會，人要有目標才令自己有明確方向感，要不然會迷惘。我唱歌會定下目標，用真聲定假聲，以及用什麼感情唱，都是好重要的目標。自知有很多不足地方，多謝一直支持、撐我的人，我經常出錯，但他們沒有放棄，堅持支持我，很感動。」Chantel認為獲女歌手獎這目標非常大，會朝這方向行，要加倍努力才可達到，「我跟Gigi一樣，目標要明確，自己仍有很多不足及要改善的地方，如唱歌和性格方面」。

Yumi獲新人獎，是她首個個人獎，「沒想過會有今日，小時候有很多幻想，但沒想過會夢想成真，很開心。得獎是一個動力，讓我做更多好的作品。」詹天文（Windy）透露正錄單曲明年推出，希望獲得大家認同，覺得她是個優秀的人。

記者：柯美

攝影：鍾偉茵、劉永銳

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