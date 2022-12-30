魏浚笙2023樂壇新人 自資6位數出歌圓夢

《第一個迷》以「陪伴」為主題，陪伴是讓對方感受到並非獨自一人，相互感受生命影響生命的動力，不論順境或逆境，像頭號粉絲為對方加油打氣，一直陪在身旁。Jeffrey希望大家永遠記住身邊總會有「第一個迷」默默陪伴過「最壞的季節」。Wyman眼中的Jeffrey真誠不做作，以最真一面示人，將對他的印象放入歌詞中。

Jeffrey對於首支單曲獲重量級音樂人製作，覺得感恩及超現實，並透露以面皮厚，心口掛勇字的心態找他們，多謝他們給新人機會，「我好鍾意唱歌，亦好用心製作這首歌，今次搵到Wyman填詞，絕對是我做歌手的一個bucket list。」他每一年都希望自己成長和有新挑戰，今年嘗試做歌手。談到自資6位數字圓夢，Jeffrey表示工作兩年儲了一些錢，「有些人儲錢做首期、買車、做喜歡的事，我用這些儲蓄試試可否做歌手，也是一種追夢」。

娛樂組