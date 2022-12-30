轉型多機會 無悔簽約無綫 32歲JW雪卵無後顧 把握搏殺期

記者：林祖傑

JW表示當得知在無綫頒獎禮獲15項提名，確實感到很大鼓勵，「當初決定入無綫，最想就是拍劇，由一個歌手轉到一間那麼多人的電視台，特別是原本我只是歌手，轉戰演員心理質素挑戰其實很大，見到自己有進步是最開心的，無後悔行了這一步。轉型後不停做好多不同工作，不停接受新嘗試挑戰自己，當發覺是最多提名的一個，真的覺得好開心和感動 」。

JW強調有自知之明，所以最初最佳女主角名單有她的名字，都知道無可能角逐視后，如她所料未能打入10強，她則力撐好姊妹陳瀅是其心目中的視后。

拍拖不一定要結婚生仔

32歲JW表示現階段是搏殺期，要趁後生為事業衝刺，與男友葉韋彤拍拖6年，感情十分穩定，亦是她可以放膽繼續做想做的事最大原因，「男友很支持我，曾試過見我拍劇拍到好辛苦，52小時冇瞓覺，免得我駕車有危險，特地送我返工和接收工，呢啲小小嘅支持，對我來講已經好sweet 」。

為事業搏殺可有影響結婚計劃？JW說：「唔使（結婚）啦，我真心覺得這個年代已不同，細個會諗幾時生小朋友，現在卻未想生，想自私一點，看到家姐生了小朋友十分吃力，沒有時間做自己的事，有少少嚇怕了。我連做一個姨姨都畀唔夠時間姨甥，點會有時間自己生BB，至於可會後悔？先雪卵吧，考慮清楚再決定，如果將來我成功到連這樣做都冇時間，又好想要小朋友，咪當姨甥係我個仔囉，男友會尊重我嘅諗法。」

不認同拍劇耽誤歌唱事業

JW有多項提名打入最後10強角逐獎項，並如願憑《痞子殿下》及《聲夢傳奇2》角逐最希望得到的飛躍進步女藝員，與好拍檔陳瀅、周嘉洛、朱敏瀚及張頴康憑《痞子殿下》爭視為囊中物的最受歡迎電視拍檔，並分別以《愛‧回家之開心速遞》主題曲《愛心灌溉》及《白色強人II》插曲《Wish》入圍最受歡迎電視歌曲。JW自問演戲方面進步了，唱歌方面又更加投入，很滿意現在的進度，所以若得到飛躍進步女藝員，對她而言意義更深。

曾被批評拍劇耽誤了歌唱事業，JW不認同，「我是歌手及演員，至今對音樂的熱誠完全沒有變，還有機會推出入行首次參與創作的《FF》，這首歌是我入行以來首次有歌曲成為4台冠軍，又是一種鼓勵」。她稱拍劇除成就解鎖，又挑戰拍古裝，亦都想一嘗演殺人犯、變態殺手等與現實反差很大的角色。她說：「尤其想演幫派大家姐，因為我好鍾意睇《反黑路人甲》，經常和張振朗及朱敏瀚講，如果知道開續集，請幫忙向監製推薦我。」

髮型：Hugo Poon

化妝：Sheryl Chan